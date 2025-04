Suche nach Lithium: Esso erhält Genehmigung für weitere Gebiete Stand: 10.04.2025 08:23 Uhr Der Tankstellenbetreiber Esso darf auf zehn weiteren Gebieten in Niedersachsen nach Lithium suchen. Eine entsprechende Genehmigung hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zum 1. April erteilt.

Das teilte das LBEG am Donnerstag mit. Bereits im Dezember waren Esso vier sogenannte Erlaubnisfelder in fünf Landkreisen in Niedersachsen genehmigt worden, um nach dem Rohstoff zu suchen. Die Genehmigung gilt zunächst für fünf Jahre, also bis 31. Dezember 2029 beziehungsweise 31. März 2030. Esso, ein Tochterunternehmen des Ölkonzerns ExxonMobil, plant, Lithium für gewerbliche Zwecke abzubauen.

Rund 7.500 Quadratmeter Fläche freigegeben

Insgesamt gebe es in Niedersachsen aktuell 20 Erlaubnisfelder, auf denen verschiedene Unternehmen nach Lithium suchen dürfen, heißt es vom Landesbergamt. Weitere Anträge lägen bereits vor. Die für die Suche freigegebene Fläche beträgt den Angaben zufolge rund 7.500 Quadratmeter - etwa ein Sechstel der Gesamtfläche von Niedersachsen. Die Projekte würden sich jedoch nicht über die gesamte Fläche erstrecken, sondern auf kleine Teilbereiche konzentrieren, teilte der Chef des LBEG, Carsten Mühlenmeier, mit. Laut LBEG wurden die Erlaubnisfelder geprüft und die betroffenen Landkreise um Stellungnahme gebeten. Auch die betroffenen Städte und Gemeinden seien informiert worden.

In diesen Landkreisen liegen die Esso neu zugeteilten Erlaubnisfelder

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Diepholz

Landkreis Emsland

Landkreis Harburg

Landkreis Heidekreis

Landkreis Lüneburg

Landkreis Nienburg/Weser

Landkreis Osterholz

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Delmenhorst

Region Hannover

Lithiumförderung - Niedersachsen als führendes Bundesland?

Videos 9 Min Lithium: Der Traum vom sauberen Auto Lithium gilt als das weiße Gold der Energiewende. Vor allem der E-Auto-Boom lässt die Nachfrage explodieren. 9 Min

Lithium wird verwendet, um Akkus beispielsweise für Smartphones und Elektroautos herzustellen. In Norddeutschland lässt sich der Rohstoff Mühlenmeier zufolge sehr ressourcenschonend abbauen. Perspektivisch, meint Mühlenmeier, könne Niedersachsen, zum Bundesland Nummer eins bei der Lithiumförderung werden. Beim sogenannten Bohrlochbergbau würde es laut LBEG an der Oberfläche nur kleinräumige Anlagen geben, ähnlich wie bei der Förderung von Erdgas. Über die Anlagen würde tiefes Thermalwasser aus Tausenden Metern Tiefe gefördert, aus dem der Rohstoff isoliert werde. Der Rest der Flüssigkeit soll anschließend zurückgeführt werden.

Genehmigung von bergrechtlichen Betriebsplänen muss noch folgen

Mit der Suche nach Lithium beginnen darf Esso auch mit der Genehmigung des LBEG allerdings noch nicht. Dafür braucht es noch bergrechtliche Betriebspläne, die vorgelegt und genehmigt werden müssen. Für diese sei unter anderem ein gesondertes Beteiligungsverfahren nötig, heißt es von dem Landesamt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.04.2025 | 07:30 Uhr