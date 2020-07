Stand: 13.07.2020 07:58 Uhr

Suche nach Kajakfahrer in der Elbe fortgesetzt

Einsatzkräfte haben heute Morgen die Suche nach einem verunglückten Kajakfahrer in der Elbe bei Marschacht (Landkreis Harburg) fortgesetzt - bislang jedoch ohne Erfolg. Der Mann, bei dem es sich vermutlich um einen 23-Jährigen aus der Nähe von Dresden handelt, ist seit gestern Mittag verschwunden. Offenbar sei der Kajakfahrer auf der Elbe abgetrieben und in die Stau-Stufe Geesthacht geraten, sagte ein Sprecher der Polizei in Winsen. Zeugen hätten beobachtet, wie der Mann versuchte, sich an den Wänden des Wehrs festzuhalten, ehe er dann verschwand. Auf der anderen Seite sei er dann nicht mehr aufgetaucht.

Elbe: Kajakfahrer wird gesucht 12.07.2020 15:45 Uhr In Marschacht (Landkreis Harburg) ist ein Kajakfahrer Zeugen zufolge durch ein Wehr gefahren und nicht wieder aufgetaucht. 100 Einsatzkräfte waren bei der Suche im Einsatz.







Persönliche Gegenstände aus Wasser geborgen

270 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus den drei anliegenden Bundesländern Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein begannen am Sonntag mit der Suche nach dem jungen Mann. Auch Rettungstaucher waren vor Ort, wegen der starken Strömung im Wehr konnten sie aber nicht ins Wasser. Die Feuerwehr konnte lediglich das Kajak und mehrere persönliche Gegenstände des Mannes aus dem Wasser bergen.

