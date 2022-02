Sturmtief bringt Orkanböen und Hochwasser in den Norden Stand: 16.02.2022 12:45 Uhr Auf Norddeutschland kommt ein Sturmtief zu. Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen mit hohen Windgeschwindigkeiten ab heute Nacht, die bis in den morgigen Tag andauern. Auch Sturmfluten werden erwartet.

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprechen von orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 bis 110 Kilometern in der Stunde. Zunächst aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung wird das Tief über Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ziehen. In exponierten Lagen und an der Küste ist mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde rechnen. Das Hauptwindfeld erwartet der DWD dann in der zweiten Nachthälfte. Besonders stark wird es laut Wetterdienst den Harz treffen - dort wird mit "extremen Orkanböen" mit Geschwindigkeiten bis zu 160 Kilometern pro Stunde gerechnet. Das NDR Fernsehen informiert am Donnerstag um 11.30 und 20.15 Uhr in einer Sondersendung zum Sturm in Norddeutschland.

Zweites Sturmtief folgt von Freitag auf Sonnabend

Während am frühen Donnerstagmorgen der Sturm zunächst leicht abflachen wird, nehmen die Windgeschwindigkeiten am Vormittag in Norddeutschland wieder deutlich zu. Die Wetterlage habe ein "erhebliches Schadenspotenzial", weil sie so lange andauere, hieß es vom DWD. Dem ersten Sturmtief wird laut der Meteorologen ein zweites folgen: Sein Verlauf sei noch schwer vorhersehbar, weil es sich um einen sogenannten Schnellläufer handele. Der Norden wird wahrscheinlich am stärksten betroffen sein. Den Wetter-Experten zufolge ist das Potenzial wohl größer als beim ersten Sturmtief. Die Deutsche Bahn bereitet sich bereits auf mögliche Zugausfälle und Verspätungen am Donnerstag vor.

Im Harz "akute Gefahr für Leib und Leben"

Für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt rät die Verwaltung des Nationalparks Harz schon jetzt dringend vor dem Betreten der Wälder in dem Mittelgebirge ab. Es bestehe durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume eine "akute Gefahr für Leib und Leben", sagte ein Sprecher des Nationalparks. In den Hochlagen mit Schnee sei zudem durch Regen verstärkt mit vereisten Wegen zu rechnen, fügte er hinzu: "Die Kombination von Sturm und Eis auf den Wegen ist besonders gefährlich."

Nordseeküste: Leichte Sturmflut - keine Fähren nach Juist und Norderney

An der niedersächsischen Küste rechnen Experten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit leichten Sturmfluten. Nach Prognosen des Sturmflutwarndienstes der Behörde soll das Mittagshochwasser am Donnerstag um bis zu eineinhalb Meter höher auflaufen als normal. Strände, Vorländer und auch Hafenflächen könnten dann überflutet werden, hieß es. Wegen des nahenden Sturmtiefs hat die Reederei Norden-Frisia auf ihrer Internetseite bereits angekündigt, dass am Donnerstag die Fähren nach Juist und Norderney nicht fahren. Auch die Reederei Baltrum-Linie und die Inselgemeinde Langeoog sagten alle Abfahrten für ihre Fähren am Donnerstag ab.

Orkanböen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein werden laut DWD bereits ab heute Mittag Sturmböen bis Windstärke 8 erwartet. Noch einmal deutlich verschärfen wird sich die Lage dann voraussichtlich in der Nacht: Dann rechnen die Meteorologen mit Orkanböen, die an der Küste Windstärke 12 und im Binnenland Windstärke 11 erreichen können. Erste Reedereien haben bereits reagiert und Fahrten für Donnerstag abgesagt. So fährt etwa die Fähre von Cuxhaven nach Helgoland nicht.

Höchste Wasserstände in Hamburg erwartet

Für Hamburg erwartet der DWD zunächst die höchsten Wasserstände. Im Elbegebiet soll das Hochwasser demnach Werte erreichen, die eineinhalb bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr bestehe demnach bis zum frühen Donnerstagmorgen.

Mecklenburg-Vorpommern droht ebenfalls stürmische Nacht

Zumindest etwas ruhiger dürfte es nach derzeitigem Stand in Mecklenburg-Vorpommern zugehen. Nach Einschätzung des DWD drohen hier in der Nacht vereinzelt orkanartige Böen mit Windstärke 11. Erst in der Nacht zu Freitag soll sich die Lage in Norddeutschland wieder spürbar entspannen.

