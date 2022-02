Sturmtief "Zeynep": Fernverkehr in Niedersachsen eingestellt Stand: 18.02.2022 16:53 Uhr Sturmtief "Zeynep" nimmt Kurs auf Niedersachsen und bringt mancherorts schwere Orkanböen. Die Bahn hat zunächst den gesamten Fernverkehr im Land eingestellt, wie ein Sprecher am Nachmittag mitteilte.

Bereits seit dem frühen Nachmittag hatte die Bahn ihre Züge in den Endbahnhöfen gelassen und nicht wieder auf die Strecke geschickt. Auch der Nahverkehr ruht bereits in Teilen. Lediglich Nahverkehrszüge in der Region Braunschweig und Göttingen sowie die S-Bahn in Hannover fahren derzeit noch - wenn möglich bis 19 Uhr, wie es heißt. Der Zugverkehr wird voraussichtlich morgen ab etwa 9 Uhr wieder möglich sein. Fahrgäste sollen sich laut Bahn im Internet über ihre Zugverbindungen informieren. Die Eisenbahngesellschaften metronom, erixx und enno gehen nach eigenen Angaben davon aus, den Betrieb nicht vor Samstagnachmittag wieder aufzunehmen. Für alle Linien werde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wegen Schäden durch Tief "Ylenia" ist der Zugverkehr in Norddeutschland bereits seit Donnerstag nur eingeschränkt möglich.

"Zeynep" bringt "außergewöhnliche Lage"

Wetterexperten rechnen mit einem "historischen Orkan", der heute auf die Nordseeküste trifft. Es sei eine "außergewöhnliche Lage" mit Böen um bis zu 160 Kilometer Windgeschwindigkeit pro Stunde, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Vormittag. Der Orkan könnte der stärkste an der Küste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1890 werden. Es gelte deshalb die höchstmögliche Warnstufe. An der niederländischen Grenze beginnend, nehme der Sturm dann Fahrt auf und ziehe weiter gen Osten, so Friedrich. Auch im Harz sind den Prognosen zu Folge ab dem Nachmittag erste Orkanböen möglich. Bis Sonnabendmorgen gilt für ganz Norddeutschland eine Unwetterwarnung. Polizei und Feuerwehr warnen eindringlich vor Aufenthalten im Freien, besonders auf Talbrücken und in bewaldeten Gebieten. Deutsche Bahn und andere Bahnunternehmen stellen ihren Betrieb im Laufe des Tages schrittweise ein.

Nordseeküste droht neben Orkan auch "schwere Sturmflut"

In der Nacht ist an der Küste zudem eine "schwere Sturmflut" möglich. "Wir müssen den Tag abwarten", sagte Bernd Brügge vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Vormittag. Erst am Abend sei die Lage klarer. In Ostfriesland könnte das Hochwasser 2 bis 2,5 Meter höher als im Mittel ausfallen, sagte der BSH-Sprecher weiter. "Es kann aber auch höher werden." Richtung Westen steige der zu erwartende Wasserstand an: In Cuxhaven erwarte das BSH aktuell 2,5 Meter, in Hamburg 3 Meter über dem mittleren Hochwasser. Strände und Hafenflächen könnten überflutet werden, warnt auch der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Menschen sollten diese Gebiete deshalb unbedingt meiden. Auf den Ostfriesischen Inseln sei mit weiteren Sandabbrüchen und Strandverlusten zu rechnen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Sturmtief "Nadia" zu großen Sandverlusten an vielen Inseln geführt. Auch für Flüsse wie Weser und Elbe gilt eine Warnung. Deshalb werden besonders an den Flusstrichtern Sperrwerke geschlossen - voraussichtlich auch das große Emssperrwerk bei Gandersum, teilte der NLWKN mit.

VW in Emden setzt Produktion vorerst aus

Wegen des herannahenden Orkantiefs hat VW die Produktion in seinem Werk in Emden vorerst ausgesetzt. Einer Sprecherin zufolge fallen die Spät- und die Nachtschicht aus. Die Beschäftigten wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Frühschicht am Sonnabend beginne später. Dies passiere aus Vorsicht, so die Sprecherin. Es gehe darum, die Beschäftigten auf ihrem Weg von und zum Werk vor dem Unwetter zu schützen. Vorkehrungen sind auch in Hannover getroffen worden: Die Außenlagen der Herrenhäuser Gärten bleiben am Wochenende dicht, ebenso der Stadtpark, der Tiergarten und die städtischen Friedhöfe. Die Öffnung am Montag hänge von der Sicherheit ab.

Tief "Ylenia": Zwei tödliche Unfälle, gesperrte Straßen im Harz

Wegen des Sturmtiefs "Ylenia" waren Polizei und Feuerwehr bereits am Donnerstag in ganz Niedersachsen unterwegs, um blockierte Straßen zu räumen und umgestürzte Bäume aus Vorgärten und von Dächern zu bergen. Besonders stark war der Oberharz betroffen. Auf dem Brocken waren in der Spitze Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometern gemessen worden. Die Feuerwehr räumte Straßen und Wege frei, auch Bundesstraßen waren betroffen. Im Harz wurden zudem durch umgestürzte Bäume Strom- und Telefonleitungen gekappt. Auch in anderen Landesteilen fiel der Strom aus - etwa im Landkreis Göttingen. Landesweit hielten sich die Schäden durch "Ylenia" aber in Grenzen. Für zwei Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät: Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde in seinem Auto auf einer Landstraße in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) von einem Baum erschlagen. Ein Autofahrer im Landkreis Osnabrück starb nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw, nachdem der Anhänger in Belm auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden war.

