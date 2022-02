Sturmtief "Ylenia": Hochwasser und Schulausfälle im Norden Stand: 16.02.2022 17:20 Uhr Auf Norddeutschland kommt "Ylenia" zu. Experten warnen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern vor Orkanböen. Auch Sturmfluten werden erwartet.

Nach Einschätzung der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Orkan am späten Mittwochabend Norddeutschland erfassen. Zusätzlich zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern in der Stunde werden Regenschauer und Gewitter erwartet. Zunächst aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung wird das Tief über Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Der DWD gab für die vier Bundesländer amtliche Unwetterwarnungen wegen orkanartiger Böen und Orkanböen der Windstärke 11 und 12 heraus. In diesem Winter habe es bereits mehrere kräftigere Stürme gegeben, sagte DWD-Meteorologe Manno Peters: "So einen Sturm hatten wir nun aber lange Zeit nicht." Das NDR Fernsehen informiert am Donnerstag um 12 Uhr in einer Sondersendung zum Sturm.

Höchste Windgeschwindigkeiten an Küste und im Harz

In exponierten Lagen und an der Küste von Nordsee und Ostsee ist mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde rechnen. Das Hauptwindfeld erwartet der DWD dann in der zweiten Nachthälfte. Besonders stark wird es laut Wetterdienst den Harz treffen - dort wird mit "extremen Orkanböen" mit Geschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern pro Stunde gerechnet. Die Verwaltung des Nationalparks rät schon jetzt dringend vor dem Betreten der Wälder ab. Es bestehe durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume eine "akute Gefahr für Leib und Leben", sagte ein Sprecher.

Zahlreiche Schulausfälle in Niedersachsen

In den Landkreisen Osnabrück, Goslar, Hameln-Pyrmont, Holzminden und Peine sowie in der gesamten Region Hannover inklusive der Landeshauptstadt fällt am Donnerstag wegen des angekündigten Unwetters der Unterricht an den allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. In weiteren Landkreisen beraten die Behörden derzeit noch über die Lage. Eine Betreuung für Kinder und Jugendliche in den Schulen werde aber sichergestellt, versicherte die Landesschulbehörde. Grundsätzlich gelte, dass die Eltern entscheiden können, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist.

Zweites Sturmtief: "Zeynep" folgt von Freitag auf Sonnabend

Während am frühen Donnerstagmorgen der Sturm zunächst leicht abflachen wird, nehmen die Windgeschwindigkeiten am Vormittag in Norddeutschland wieder deutlich zu. Die Wetterlage habe ein "erhebliches Schadenspotenzial", weil sie so lange andauere, hieß es vom DWD. Auf Sturmtief "Ylenia" wird laut der Meteorologen mit "Zeynep" ein zweites folgen: Sein Verlauf sei noch schwer vorhersehbar, weil es sich um einen sogenannten Schnellläufer handele. Der Norden wird wahrscheinlich am stärksten betroffen sein. Den Wetter-Experten zufolge ist das Potenzial wohl größer als beim ersten Sturmtief.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Ausfälle bei Bahnen wahrscheinlich - Keine Fähren nach Juist und Norderney

Die Deutsche Bahn bereitet sich bereits auf mögliche Zugausfälle und Verspätungen am Donnerstag vor. Die Betreiber von metronom, enno und erixx haben angekündigt, den Betrieb ihrer Regionalzüge in der Nacht auf Donnerstag schrittweise bis auf Weiteres einzustellen. Die Reederei Norden-Frisia hat auf ihrer Internetseite bereits angekündigt, dass am Donnerstag die Fähren nach Juist und Norderney nicht fahren. Auch die Reederei Baltrum-Linie und die Inselgemeinde Langeoog sagten alle Abfahrten für ihre Fähren am Donnerstag ab. Die Fähren zwischen Cuxhaven und Helgoland fahren am Donnerstag ebenfalls nicht, wie die Reederei Cassen Eils mitteilte.

Weitere Informationen Wettervorhersage für Norddeutschland In den kommenden Tagen soll es im Norden sehr stürmisch werden. Hier finden Sie die Aussichten. mehr

Orkanböen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein werden laut DWD bereits am Mittwoch Sturmböen bis Windstärke 8 erwartet. Noch einmal deutlich verschärfen wird sich die Lage dann voraussichtlich in der Nacht: Dann rechnen die Meteorologen mit Orkanböen, die an der Küste Windstärke 12 und im Binnenland Windstärke 11 erreichen können. Erste Reedereien haben bereits reagiert und Fahrten für Donnerstag abgesagt. So kündigte die Wyker Dampfschiffs-Reederei an, dass es am Donnerstag keine Fahrten zwischen Schlüttsiel und den Halligen gibt.

Höchste Wasserstände in Hamburg erwartet

Für Hamburg erwartet der DWD zunächst die höchsten Wasserstände. Im Elbegebiet soll das Hochwasser demnach Werte erreichen, die eineinhalb bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr bestehe demnach bis zum frühen Donnerstagmorgen.

Mecklenburg-Vorpommern droht ebenfalls stürmische Nacht

Zumindest etwas ruhiger dürfte es nach derzeitigem Stand in Mecklenburg-Vorpommern zugehen. Nach Einschätzung des DWD drohen hier in der Nacht vereinzelt orkanartige Böen mit Windstärke 11. Erst in der Nacht zu Freitag soll sich die Lage in Norddeutschland wieder spürbar entspannen.

Ortssuche Postleitzahl oder Ort suchen Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen Legende

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 16.02.2022 | 14:00 Uhr