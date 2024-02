Sturmtief "Wencke": Im Norden drohen Unwetter und Orkanböen Stand: 22.02.2024 08:19 Uhr Heute Nacht wird es stürmisch in Norddeutschland. Auf den Inseln und an der Nordseeküste könnte Sturmtief "Wencke" laut DWD Unwetter und Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde bringen.

Über der Nordsee soll sich heute laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein kleinräumiges Orkantief bilden. Bereits im Lauf des Nachmittags soll der Wind in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auffrischen. Das Maximum des Sturms wird laut DWD-Sprecherin in der Nacht zu Freitag erwartet.

Böen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde?

Laut DWD werden vor allem die Nordseeinseln, die Küste und das angrenzende Binnenland von dem Sturm betroffen sein. Dort erwarten die Wetterexperten stürmischen Südwestwind der Stärke 10. Mit geringer Wahrscheinlichkeit könne es vereinzelt sogar Orkanböen geben mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde, insbesondere an der Nordseeküste. Den Angaben der Sprecherin nach sagt ein Modell des DWD im schlimmsten Fall sogar Böen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde voraus.

Am Freitag soll der Wind nachlassen

Im Landesinneren von Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein rechnet der DWD heute Nacht mit Sturmböen der Windstärke 9, in höheren Lagen wie im Harz auch mit orkanartigen Böen der Stärke 10. Über die deutsche Nordseeküste zieht das Tief weiter nach Skandinavien. Am Freitagmorgen soll der Wind in Norddeutschland allmählich wieder nachlassen. Stürmische Böen sind besonders an der Nordsee aber weiterhin möglich.

Schneeregen und Glättegefahr am Wochenende

Zum Wochenende soll es laut DWD weiterhin wechselhaft und regnerisch

bleiben. Dabei wird es wieder kälter. Vor allem in den Nächten könnten die Temperaturen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein demnach auf um 0 Grad sinken. In der Folge rechnet der Wetterdienst am Samstag mit Schneeregen und Glättegefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.02.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter