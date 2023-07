Sturmtief "Poly" ist weitergezogen - Einsatzkräfte ziehen Bilanz Stand: 06.07.2023 08:55 Uhr Vor allem über den Westen und Nordwesten Niedersachsens fegte der Sommersturm am Mittwoch hinweg: Im Emsland kam eine Frau ums Leben, Feuerwehren waren im Dauereinsatz, die Bahn musste Strecken sperren.

Die Einsatzkräfte mussten im Laufe des Mittwochs zu Hunderten Einsätzen ausrücken, besonders betroffen war die Küstenregion. In den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund wurde die Feuerwehr bis zum Nachmittag mehr als 260 Mal gerufen, die Polizeidirektion Osnabrück verzeichnete knapp über 150 Einsätze. In den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg und Oldenburg musste die Feuerwehr innerhalb von sechs Stunden zu mehr als 350 Einsätzen fahren. Insgesamt meldeten die Feuerwehren und Großleitstellen in Osnabrück, Oldenburg, Ostfriesland, Cuxhaven und Osterholz bis zum Abend insgesamt rund 1.000 Einsätze.

Steinhuder Meer: Surfer nach Mastbruch in Seenot

In Rhede im Emsland kam eine Frau infolge des Sturms ums Leben. Die 64-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und dabei eingeklemmt. Sie erlag nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. In Bingum im Landkreis Leer wurde ein Mann in seinem Auto von einem Baum getroffen und leicht verletzt, am Bornhorster See in Oldenburg wurden zwei städtische Mitarbeiter von einem großen Ast getroffen und verletzt. Ebenfalls in Oldenburg zerstörte ein entwurzelter Baum ein parkendes Auto, verletzt wurde hier niemand. Auf dem Steinhuder Meer geriet ein Surfer nach einem Mastbruch in Seenot. Landesweit wurden Dächer beschädigt, Äste brachen ab und fielen auf parkende Autos, entwurzelte Bäume blockierten Straßen und Gleise.

Ausfälle bei Bahn und Fähren

Auswirkungen hatte Sturmtief "Poly" auch auf den Schienenverkehr im Norden. Mehrere Bäume fielen am Mittwochnachmittag nach Auskunft der Bahn etwa auf die Gleise zwischen Emden und Leer. Auch der Regionalexpress 4402 zwischen Oldenburg und Norddeich-Mole konnte nicht fahren, hier gab es auch am Donnerstagmorgen noch einen Bus als Schienenersatzverkehr. Der Fährverkehr an der Küste war eingeschränkt, teilweise kam er ganz zum Erliegen.

Sturmtief auf dem Weg nach Dänemark

Im Verlauf des Mittwochs hatte sich das Sturmtief immer weiter Richtung Schleswig-Holstein und Dänemark verlagert. Am Abend gab der Deutsche Wetterdienst Entwarnung und hob die Gefahrenmeldung vor Orkanböen fürs nördliche Emsland und Ostfriesland auf. Die letzte Unwetterwarnung des DWD für Niedersachsen betraf um 20 Uhr die Gegend um Römstedt im Landkreis Uelzen, um 21.20 Uhr gab es auch dort Entwarnung. "Am Donnerstag werden wir von dem Sturm nichts mehr spüren", sagte ein DWD-Sprecher.

Sturm in Esens-Bensersiel am heftigsten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte im Vorfeld vor Windgeschwindigkeiten an der Küste von bis zu 130 Kilometern pro Stunde gewarnt. Maximal gemessen wurden am Mittwoch 119 Kilometer pro Stunde am Strand von Esens-Bensersiel. Kein Orkan, aber orkanartiker Sturm zog über die ostfriesischen Inseln hinweg.

Meteorologe: Sommersturm ist "wirklich extrem"

"Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem", sagte ein DWD-Meteorologe. Frank Böttcher, Wetterexperte des NDR, nannte das Sturmtief eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ein Sommersturm dieses Ausmaßes komme erfahrungsgemäß nur alle 30 Jahre vor, sagte Böttcher. Das Besondere sei der Zeitpunkt des Orkans mitten im Sommer. Die belaubten Bäume seien anfällig für Orkanböen, so Böttcher.

