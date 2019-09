Stand: 19.09.2019 06:53 Uhr

Sturmschäden beseitigt - Züge fahren wieder

Nach Sturm "Ignaz", der am Dienstagabend zahlreiche Bäume auf Gleise und Oberleitungen stürzen ließ, kann der Zugverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn jetzt wieder normal laufen. Am frühen Donnerstagmorgen teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit, dass auch auf der Strecke Hannover-Bremen die Oberleitungsschäden beseitigt seien.

Sturm "Ignaz" stört Bahnverkehr Hallo Niedersachsen - 18.09.2019 19:30 Uhr Der erste Herbststurm ist über den Norden gefegt und hat für Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Betroffen waren die Strecken Hannover-Bremen und Hannover-Hamburg.







Strecke Hannover-Hamburg seit Mittwoch wieder frei

Auf der zuvor ebenfalls betroffenen Strecke Hannover-Hamburg fuhren die Züge nach Angaben der Deutschen Bahn bereits am Mittwoch wieder normal. Zunächst war bei Celle nur ein Gleis frei gewesen, nachdem auch hier Bäume auf die Oberleitungen gestürzt waren. Für die Reparaturen musste am Vormittag ein Teil der Strecke zwischen Uelzen und Celle für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Züge des Fernverkehrs mussten die Sperrung in den davor liegenden Bahnhöfen abwarten.

Reisende harrten nachts in Zügen aus

Ein Zug hatte am Dienstagabend eine Oberleitung stark beschädigt. In der Folge mussten 450 Reisende in einem ICE, der aus der Schweiz nach Hamburg unterwegs war, bei Nienburg ausharren. 150 von ihnen konnten schließlich mit Bussen nach Hannover gebracht werden, die übrigen warteten zweieinhalb Stunden auf ihre Weiterfahrt. Wegen der Sturmschäden strandeten auch rund 200 Reisende in Hannover - und verbrachten die Nacht in Zügen.

Versäumnisse beim Rückschnitt von Bäumen?

Warum hat gleich der erste Sturm nach dem Sommer zu so großen Problemen auf der Schiene geführt? Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann warf der Bahn vor, den Rückschnitt von Sträuchern und Bäumen an den Bahnlinien vernachlässigt zu haben. Das sei zwar in den vergangenen zwei, drei Jahren nachgeholt worden, aber es gebe eben immer noch einen Rückstand. Außerdem schränkten viele naturschutzrechtliche Bestimmungen den Baum- und Strauchschnitt zu bestimmten Zeiten ein. Die Bahn versicherte am Mittwoch, dass zuletzt sehr viele Rückschnittarbeiten gemacht worden seien. "Warum es jetzt an diesen Stellen so neuralgisch aufgetreten ist, muss man noch aufarbeiten", hieß es.

Tickets bleiben gültig

Sowohl für die Strecke Hannover-Bremen als auch für Hannover-Hamburg behalten alle Fernverkehrsfahrkarten für Dienstag und Mittwoch ihre Gültigkeit, so die Bahn. Die Tickets könnten kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende zeitlich flexibel genutzt werden. Dies gelte auch für zuggebundene Fahrkarten.

