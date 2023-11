Sturmfluten an der Nordsee: Experten erwarten Überschwemmungen Stand: 24.11.2023 00:02 Uhr Ein Herbststurm streift den Norden. An der Nordsee rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute vereinzelt mit orkanartigen Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sagte mehrere leichte Sturmfluten für die Nordseeküste voraus. Das Morgen- und Abendhochwasser soll bis zu eineinhalb Metern höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Das bedeutet, dass Strände, Vorländer und Hafenflächen überflutet werden könnten.

Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) sagt für den Morgen eine Sturmflut an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein voraus. Hamburg wäre davon ebenfalls betroffen. Der Fischmarkt könnte infolge steigender Pegelstände der Elbe überschwemmt werden. Ab Samstag soll sich die Wetterlage den Angaben zufolge beruhigen.

Fährbetrieb zu und von den Ostfriesischen Inseln eingeschränkt

Reisende müssen mit Einschränkungen im Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln rechnen. Die Deutsche Bahn will den Fährverkehr von und nach Wangerooge heute wegen der angekündigten Sturmfluten komplett einstellen. Am Samstag sollen die Fähren ebenfalls teilweise ausfallen oder zu anderen Zeiten fahren. Das sollte bereits am Donnerstag der Fall gewesen sein.

Nachdem die Fähre zwischen dem Festland und Spiekeroog am Donnerstag teilweise zu anderen Uhrzeiten abgelegt hatten, verkehrt sie heute voraussichtlich gar nicht.

Leichte Sturmfluten bis zu zehnmal in der Saison

Einschränkungen im Fährbetrieb waren auch in Schleswig-Holstein zu spüren: Die Fähren zwischen Schlüttsiel und den Halligen stellten laut Reederei ihren Betrieb ein, ebenso wie jene nach Langeneß. In Kiel fiel der Fährbetrieb ebenfalls aus.

Weitere Informationen Niedrigwasser in der Ostsee: Viele Boote lagen auf Grund In Kiel, Lübeck und Flensburg sind die Pegelstände am Donnerstag teilweise auf bis zu 1,70 Meter unter dem mittleren Wasserstand gesunken. Das war sehr ungewöhnlich. mehr

Laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz treten leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehnmal in der Saison zwischen September und April auf. Sie sind keine größere Herausforderung für den Küstenschutz.

Keine Fahrten auf den Brocken

Wegen orkanartiger Böen sagten die Harzer Schmalspurbahnen aus Sicherheitsgründen die Fahrten zwischen Schierke und dem Brocken am Donnerstag ab. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Auf dem Brocken waren am Donnerstagvormittag laut DWD orkanartige Böen mit Windstärke elf gemessen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 23.11.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Hochwasser Sturmflut Extremwetter