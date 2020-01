Stand: 04.01.2020 13:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sturmböen und Glätte: Wildes Wetter im Land

Windig und wechselhaft geht die erste Woche des neuen Jahrzehnts in Niedersachsen zu Ende. Für die Nordseeküste und den Harz warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute vor Wind- und teilweise auch Sturmböen. Bis zu 80 Kilometer in der Stunde können die Böen demnach erreichen. Und es ist nass: Schauerartiger Regen fällt in Niedersachsen, teils auch Graupelschauer und im Oberharz Schneeschauer. Die Wetterexperten rechnen mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee im Oberharz. Im Flachland sei allerdings kein Wintereinbruch in Sicht.

Sturm- und Glättegefahr im Norden 04.01.2020 14:15 Uhr Der Wochenendspaziergang wird vielerorts ungemütlich: Laut Deutschem Wetterdienst kann es an der Küste und im Harz zu Sturmböen kommen, im Osten droht überfrierende Nässe.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Osten Niedersachsens droht Glätte

Der Wind und der Regen sollen gegen Abend nachlassen. In der Nacht müsse jedoch im Osten des Landes mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden, warnen die Meteorologen. Morgen bleibt es voraussichtlich trüb, stellenweise kann es erneut regnen. Tagsüber soll es noch bis Dienstag eher mild bleiben: Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad. Im Bergland ist es kälter bei maximal null bis drei Grad.

Weitere Informationen Wetter Vorhersage Norddeutschland Die aktuelle Vorhersage für Norddeutschland und Ihre Region. mehr

Weitere Informationen Wetter digital: Neue Ära auf dem Brocken Fast zwei Jahrhunderte lang wurden Wetterdaten auf dem Brocken von Menschen erfasst. Damit ist es nun vorbei. Seit dem 1. Januar ersetzt modernste Messtechnik die Wetterbeobachter. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.01.2020 | 12:00 Uhr