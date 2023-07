Sturmböen und Gewitter: DWD erwartet Unwetter in Niedersachsen Stand: 04.07.2023 13:49 Uhr Das nächste Unwetter in Niedersachsen hat sich angekündigt: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind erste Ausläufer schon heute Abend zu spüren. Mittwoch werden Gewitter und Sturmböen erwartet.

Grund für das ungemütliche Wetter ist laut DWD ein kleinräumiges Sturmtief, das von den Niederlanden über die Deutsche Bucht nach Dänemark zieht. Demnach ist schon am Abend mit ersten Gewittern zu rechnen. In der Nacht zu Mittwoch werden diese von Sturmböen begleitet. Vor allem an der See im Norden von Niedersachsen werden dann auch Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten um 120 Stundenkilometern erwartet.

DWD: Kurzzeitig auch Starkregen in Niedersachsen möglich

In der Nacht ist laut DWD mit Regenschauern und Temperaturen bis zu 13 Grad zu rechnen. Auch Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter ist kurzzeitig möglich. Donnerstag ist das Wetter wechselhaft. Die Meteorologen erwarten weiter starken Wind. Dieser soll erst am Freitag abflauen. Grundsätzlich soll es dann wieder trockener und wärmer werden - bei Temperaturen von 25 bis 29 Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.07.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter