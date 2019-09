Stand: 30.09.2019 12:46 Uhr

Sturm wirbelt Bahnverkehr im Norden durcheinander

Sturmtief "Mortimer" ist über Niedersachsen hinweggefegt und hat dabei den Fernverkehr der Deutschen Bahn aus dem Takt gebracht. Die Bahn hatte zum Teil vorsorglich ihre wichtigsten Strecken nördlich und östlich von Hannover gesperrt. Im Laufe des Vormittags beruhigte sich die Lage. Gegen Mittag meldete die Bahn auf Twitter: "Für den Norden dürfte das Gröbste überstanden sein." Lediglich die Strecke Wolfsburg-Braunschweig-Göttingen bleibt nach Angaben des Unternehmens voraussichtlich bis zum Betriebsschluss gesperrt. Fahrgäste sollten sich vor dem Antritt ihrer Reise auf der Internetseite der Bahn über ihre Verbindung informieren. Bei Wolfsburg war am Morgen ein ICE gegen einen auf die Gleise gestürzten Baum gefahren.

Sturmtief "Mortimer" entwurzelt Bäume 30.09.2019 09:45 Uhr Am Montag ist Sturmtief "Mortimer" über Norddeutschland hinweggefegt - und hat viele Bäume entwurzelt. Der Zugverkehr wurde teilweise lahmgelegt und Autos beschädigt.







Scheibe des ICE-Führerhauses zersplittert

Bei dem Unfall wurde die Oberleitung auf einer Länge von mehreren Hundert Metern beschädigt. "Weil auch mehrere Masten umknickten, dürften die Aufräumarbeiten noch eine Weile dauern", sagte ein Bahn-Sprecher. Bei dem Aufprall ist die Scheibe des ICE-Führerhauses zersplittert und der Lokführer wurde leicht verletzt. Die 250 Passagiere blieben nach Informationen der "Wolfsburger Nachrichten" unverletzt. Wegen der Sperrung der Strecke Wolfsburg-Braunschweig-Göttingen halten ICE-Züge von Berlin über Göttingen nach Frankfurt heute nicht in Braunschweig und Hildesheim. Ersatzweise legen sie einen Stopp in Wolfsburg und Hannover Messe Laatzen ein.

Baum stürzt in Oberleitung bei Eystrup

Bei Eystrup im Landkreis Nienburg wurde am Morgen ebenfalls eine Oberleitung beschädigt. Ein umgestürzter Baum hatte sie heruntergerissen. Ein ICE konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in die Äste, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach etwa zwei Stunden wurde der Zug mit rund 100 Fahrgästen evakuiert. Gegen Mittag wurde die Fernverkehrsstrecke Hannover-Bremen wieder freigegeben.

Weiterhin Verspätungen auf freigegebenen Strecken

Auf den freigegebenen Strecken läuft der Bahnverkehr allerdings noch nicht überall wieder nach Plan. Weil Züge, Lokführer und Zugbegleiter zum Teil noch nicht an ihrem eigentlichen Einsatzort seien, müsse weiterhin mit Zugausfällen und Verspätungen gerechnet werden, teilte die Bahn mit. Tickets für die vom Sturmtief beeinträchtigten Strecken könnten entweder kostenfrei storniert oder flexibel bis zum 7. Oktober genutzt werden; die Zugbindung sei in diesen Fällen aufgehoben.

Lkw im Landkreis Göttingen umgekippt

Von dem Sturm war auch der Straßenverkehr betroffen. Auf der A31 im Emsland kippten Sturmböen einen Lkw um. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. In Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) kippte ebenfalls ein Lkw um. Gerade noch rechtzeitig konnte ein Autofahrer bei Hameln bremsen, als ein Baum auf die Straße stürzte. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sowie in den Landkreisen Osnabrück und Emsland stürzten Bäume auf die Straße. Bei Wriedel (Landkreis Uelzen) brach das Rotorblatt eines Windrades ab.

Betreten der Wälder bleibt nach Sturm gefährlich

Die Niedersächsischen Landesforsten warnen Spaziergänger, Jogger und Radfahrer davor, die Wälder zu betreten. Auch nach dem Abflauen des Sturms könnten Äste herabfallen oder Bäume umstürzen. Die Bäume seien durch die vergangenen zwei trockenen Sommer geschwächt und instabil. "Die Risikolage ist in diesem Jahr besonders hoch", sagte ein Sprecher. In Hannover bleiben wegen des Sturms heute unter anderem der Stadtpark, der Tiergarten und die Außenbereiche der Herrenhäuser Gärten geschlossen.

Sturmtief zieht ins Baltikum weiter

Unterdessen hat sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Lage in Niedersachsen inzwischen beruhigt. Das Sturmtief sei nach Osten weitergezogen. Noch bis in die Nachmittagsstunden werde es von der Ostsee bis zum Erzgebirge stürmisch bleiben, während das Tief ins Baltikum weiterziehe, sagte ein DWD-Sprecher. Ab morgen werde sich die Wetterlage wieder entspannen. Dann sei nur noch mit einem mäßigen Südwest-Wind zu rechnen.

