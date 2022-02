Sturm in Niedersachsen: Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer Stand: 17.02.2022 07:21 Uhr Sturm Ylenia legt den Bahn- und Fährverkehr in Niedersachsen lahm. Überall sind Rettungskräfte im Einsatz, sie müssen vor allem umgestürzte Bäume räumen.

Zwischen Osnabrück und Ostfriesland meldet die Polizei bisher mehr als 100 Einsätze. Schwerpunkt sei dabei der Raum Osnabrück gewesen, so ein Polizeisprecher. Hier mussten die Einsatzkräfte in erster Linie ausrücken, um umgestürzte Bäume von der Fahrbahn zu räumen. Außerdem seien Mülltonnen, Baustellenabsperrungen, aber auch Trampoline vom Sturm weggeweht worden. Ein Dachstuhl wurde beschädigt, weil ein Baum auf das Haus gefallen war. Verletzt wurde niemand. In Emlichheim in der Grafschaft Bentheim ist ein PKW-Anhänger durch die Luft gewirbelt worden und auf einem Auto gelandet - die Fahrerin ist dabei leicht verletzt worden

Autofrachter an Kaimauer gedrückt

In Ostfriesland hat der Sturm zahlreiche Bäume umgelegt. In Emden musste ein Autofrachter von Schleppern an die Kaimauer gedrückt werden, damit der riesige Kahn nicht aus dem Hafen getrieben wird, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Fähren zu den Inseln haben den Betreib eingestellt. Auf der Bundesstraße 70 bei Westoverledingen (Landkreis Leer) konnte ein Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in einen umgestürzten Baum hinein. Der Mann sei nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

63 Straßen gesperrt

Auch die Polizeidirektion Oldenburg meldet zahlreiche Einsätze wegen des Sturms. Überall sind Bäume umgekippt. Kurzfristig mussten zwischen Wilhelmshaven und Diepholz, zwischen Cuxhaven und Verden insgesamt 63 Straßen gesperrt werden.

Oberharz nur über Umwege erreichbar

Im Oberharz ist die Feuerwehr ist dabei, die Straßen und Wege wieder freizuräumen. Auch Bundesstraßen sind betroffen. "Der Oberharz ist zurzeit nur über Umwege erreichbar," sagte ein Sprecher der technischen Einsatzleitung der Feuerwehr in Goslar am frühen Morgen. Auch die Feuerwehren in Northeim sind mit etlichen Bäumen auf Straßen beschäftigt. Im Bereich Uslar im Solling sind auch Bäche über die Ufer getreten. Zum Ausmaß der Schäden gibt es noch keine Informationen.

Dachziegel lösen sich von Dächern

Im Landkreis Hameln-Pyrmont hat die Polizei seit der Nacht mehr als 90 Sturmeinsätze gezählt. In und um Hannover muss die Feuerwehr immer wieder Bäume bergen, die von orkanartigen Böen umgerissen wurden. Auf den Straßen befinden sich außerdem jede Menge Äste. In Celle berichten die Einsatzkräfte von Dachziegeln, die sich von Häusern lösten und in der Gegend umherflogen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

17.02.2022