Sturm in Niedersachsen: Nach "Ylenia" kommt nun "Zeynep" Stand: 17.02.2022 20:46 Uhr Umgestürzte Bäume, Tote bei Unfällen, Stillstand im Fernverkehr: Sturm "Ylenia" hat Niedersachsen zugesetzt. Am Freitag folgt "Zeynep" - er könnte Orkanböen in noch nie gemessener Stärke bringen.

Am Donnerstagabend gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits eine Vorab-Information zum drohenden zweiten Unwetter heraus, das sich der Voraussicht nach über ganz Niedersachsen erstrecken wird. "Das Gefahrenpotenzial ist massiv", erklärte Wetterexperte Frank Böttcher im Gespräch mit NDR Info. Im Binnenland erwartet er Orkanböen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde, an der Nordseeküste könnten es sogar mehr als 150 Kilometer pro Stunde sein. "Es könnte der stärkste Februar-Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen werden", sagte der Meteorologe.

VIDEO: Sturmtief "Ylenia“ fegt über Niedersachsen hinweg (14 Min)

Fernverkehr ruht, massive Einschränkungen im Nahverkehr

Zeit sich von Sturm "Ylenia" zu erholen, hatte die Menschen in Niedersachsen nicht. Noch immer ruht der Fernverkehr der Deutschen Bahn. Reparaturtrupps seien im Land unterwegs, um Bäume von Gleisen zu schaffen und Oberleitungen instand zu setzen. Umherfliegende Planen oder ähnliche Gegenstände, die Oberleitungen trafen, sorgten für Wartezeiten und Ausfälle. Auch der Nahverkehr läuft alles anderes als planmäßig: Züge fallen weiterhin aus oder verspäten sich, vielerorts ist ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Bis einschließlich Sonnabend sei mit gravierenden Einschränkungen zu rechen, heißt es bei Bahnbetreiber metronom, enno und erixx.

Zwei Autofahrer sterben in Bad Bevensen und Belm

Am Donnerstag waren Polizei und Feuerwehr in ganz Niedersachsen unterwegs, um blockierte Straßen zu räumen und umgestürzte Bäume aus Vorgärten und von Dächern zu bergen. Landesweit hielten sich die Schäden durch "Ylenia" aber in Grenzen. Für zwei Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät: Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde in seinem Auto am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße im Landkreis Uelzen von einem Baum erschlagen. Ein Autofahrer im Landkreis Osnabrück starb nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw, nachdem sein Anhänger auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden war. Der Beifahrer wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.

Oberharz nur über Umwege erreichbar

Im Oberharz räumte die Feuerwehr Straßen und Wege frei. Auch Bundesstraßen waren betroffen. Das Gebiet war zeitweise nur über Umwege erreichbar. Elf Straßen seien unbefahrbar gewesen, so die Polizei. Im Harz wurden zudem durch umgestürzte Bäume Strom- und Telefonleitungen gekappt. Auch in anderen Landesteilen fiel der Strom aus - etwa im Landkreis Göttingen. Auf dem Brocken waren in der Spitze Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometern gemessen worden.

Verletzte bei Unfällen im Heidekreis

In der Region Hannover musste die Polizei am Donnerstag mehr als 250 Mal zu Einsätzen ausrücken. Auch im Raum Hildesheim beschäftigten zahlreiche umgeknickte Bäume die Helfer, ebenso im Landkreis Celle. Dort kam es auch zu zwei Unfällen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, so die Beamten. In Schneverdingen und in Woltem im Heidekreis verletzten sich zwei Menschen leicht. Sie waren mit ihren Autos in umgestürzte Bäume gefahren.

Sturm weht Trampoline und Absperrung herum

In Osnabrück wurden rund 130 Einsätze registriert. Auch dort waren Bäume auf Fahrbahnen gestürzt, Mülltonnen, Baustellenabsperrungen und sogar Trampoline vom Sturm weggeweht worden, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde ein Dachstuhl beschädigt, weil ein Baum auf das Haus gefallen war. Verletzt wurde dabei niemand. In Emlichheim in der Grafschaft Bentheim wurde ein Pkw-Anhänger durch die Luft gewirbelt und landete auf einem Auto - die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Nordseeküste: Höhere Wasserstände, aber keine Sturmflut

An der Küste sorgte "Ylenia" für höhere Wasserstände beim Nachthochwasser. Allerdings erreichten die Pegelstände - wie vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet - an der Nordseeküste in Niedersachsen nicht die Grenze zur Sturmflut. Auf Norderney stieg das Wasser demnach auf 1,01 Meter über dem mittleren Hochwasser. In Emden wurden Werte von 1,15 Metern erreicht, in Wilhelmshaven von 1,09 und in Cuxhaven von 1,35 Metern. An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

NLWKN: Freitag Gefahr einer leichten Sturmflut

Am Freitag werden laut BSH das Nachthochwasser und das Morgenhochwasser an der deutschen Nordseeküste im Weser- und Elbegebiet 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) spricht zunächst von der Gefahr einer leichten Sturmflut.

Autofrachter an Kaimauer gedrückt, Fährverkehr ruht

In Ostfriesland gab es den Berichten der Polizei zufolge mehr als 180 Einsätze. In Emden musste ein Autofrachter von Schleppern an die Kaimauer gedrückt werden, damit der riesige Kahn nicht aus dem Hafen getrieben wurde, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Verkehr auf einigen Ostfriesischen Inseln ruht derweil. Die Reederei Frisia hat bereits Verbindungen nach Norderney für Freitagnachmittag gestrichen, am Vormittag fahren noch einige Schiffe, wie es auf der Frisia-Internetseite heißt. Fahrplanänderungen gibt es auch für Verbindungen nach Borkum und Langeoog.

Sturm weht Lkw bei Oldenburg um

Die Polizeidirektion Oldenburg meldet mehr als 200 Einsätze wegen des Sturms. Es kam zu acht Verkehrsunfällen. Auf einer Autobahnbrücke bei Oldenburg erfasste eine Sturmböe einen Lastwagen, der umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig, ein Kran wurde angefordert. Überall in der Region waren zudem Bäume umgestürzt, zahlreiche Mülltonnen wurden laut Polizei umgeweht. Zwischenzeitlich mussten 63 Straßen gesperrt werden. In Wilhelmshaven stürzten Bäume auf zwei Häuser in Wohngebieten - verletzt wurde dabei niemand.

