Sturm in Niedersachsen: Entwurzelte Bäume - Straßen gesperrt Stand: 17.02.2022 17:45 Uhr Sturm "Ylenia" hat den Bahn- und Fährverkehr in Niedersachsen lahmgelegt. Umgestürzte Bäume und Unfälle hielten die Rettungskräfte seit Donnerstagnach in Atem. Ein Mann starb bei Bad Bevensen.

Allein in der Region Hannover musste die Polizei am Donnerstag mehr als 250 Mal zu Einsätzen ausrücken. Auch im Raum Hildesheim lagen zahlreiche Bäume auf den Straßen. Im Landkreis Celle kippten laut Polizei besonders im Nordkreis viele Bäume um. Dort gab es zwei Unfälle. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, so die Beamten.

Weitere Informationen Stürme "Ylenia" und "Zeynep": Weiter Zug- und Fährausfälle Laut Bahn lässt sich nicht sagen, welche Fernzüge morgen und am Sonnabend fahren. Morgen droht bereits der nächste Sturm. mehr

Ein Toter in Landkreis Uelzen - zwei Verletzte im Heidekreis

In der Nähe von Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) starb ein 37 Jahre alter Mann. Er wurde in seinem Wagen von einer Eiche erschlagen, die durch den Sturm umgeknickt war. In Schneverdingen und in Woltem im Heidekreis verletzten sich zwei Menschen leicht. Sie waren mit ihren Autos in umgestürzte Bäume gefahren.

Sturm weht Trampoline herum

In Osnabrück wurden rund 130 sturmbedingte Einsätze registriert. Dort mussten die Helfer in erster Linie ausrücken, um umgestürzte Bäume von der Fahrbahn zu räumen. Außerdem seien Mülltonnen, Baustellenabsperrungen und sogar Trampoline vom Sturm weggeweht worden, so die Polizei. Ein Dachstuhl wurde beschädigt, weil ein Baum auf das Haus gefallen war. Verletzt wurde niemand. In Emlichheim in der Grafschaft Bentheim wurde ein Pkw-Anhänger durch die Luft gewirbelt und landete auf einem Auto - die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Autofrachter an Kaimauer gedrückt, Fährverkehr ruht

In Ostfriesland gab es den Berichten der Polizei zufolge mehr als 180 Einsätze. In Emden musste ein Autofrachter von Schleppern an die Kaimauer gedrückt werden, damit der riesige Kahn nicht aus dem Hafen getrieben wurde, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Verkehr auf einigen Ostfriesischen Inseln ruht derweil. Die Reederei Frisia hat bereits Verbindungen nach Norderney für Freitagnachmittag gestrichen, am Vormittag fahren noch einige Schiffe, wie es auf der Frisia-Internetseite heißt.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Sturm weht Lkw bei Oldenburg um

Die Polizeidirektion Oldenburg meldet mehr als 200 Einsätze wegen des Sturms. Es kam zu acht Verkehrsunfällen. Auf einer Autobahnbrücke bei Oldenburg erfasste eine Sturmböe einen Lastwagen, der umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig, ein Kran wurde angefordert. Überall in der Region waren zudem Bäume umgekippt, zahlreiche Mülltonnen wurden laut Polizei umgeweht. Zwischenzeitlich mussten 63 Straßen gesperrt werden. In Wilhelmshaven stürzten Bäume auf zwei Häuser in Wohngebieten - verletzt wurde dabei niemand.

Videos 1 Min "Ylenia" sorgt für Schäden im Norden Vor allem umgestürzte Bäume hielten die Feuerwehr bisher in Atem. An den Küsten fiel die Sturmflut schwächer als befürchtet aus. 1 Min

Oberharz nur über Umwege erreichbar

Im Oberharz räumte die Feuerwehr Straßen und Wege wieder frei. Auch Bundesstraßen waren betroffen. Das Gebiet war zeitweise nur über Umwege erreichbar. Elf Straßen seien unbefahrbar gewesen, so die Polizei. Im Harz wurden zudem durch umgestürzte Bäume Strom- und Telefonleitungen gekappt. Auch in anderen Landesteilen fiel der Strom aus - etwa im Landkreis Göttingen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.02.2022 | 07:30 Uhr