Ostfriesische Inseln: Niedrigwasser sorgt für Fährausfälle Stand: 20.10.2023 12:38 Uhr Starker Ostwind sorgt für Niedrigwasser an der Nordseeküste. Fähren von und nach Juist, Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge fallen aus. Einschränkungen gibt es auch für Norderney und Langeoog.

Mitten in den Herbstferien sorgen Verschiebungen und Ausfälle bei Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln für Ärger bei Urlaubern und Insulanern. Wegen starken Ostwinds werden an der niedersächsischen Nordseeküste deutlich niedrigere Wasserstände erwartet. In Cuxhaven etwa mehr als 1,50 Meter unter dem sonst üblichen mittleren Niedrigwasser. Etliche Fähren können deshalb am Freitag und Samstag nicht oder nur eingeschränkt fahren.

Fährverkehr nach Wangerooge, Juist, Baltrum und Spiekeroog eingestellt

Zu den Inseln Juist, Baltrum und Spiekeroog wurde der Fährverkehr am Freitag komplett eingestellt. Nach Wangerooge fahren bis einschließlich Samstag keine Schiffe. Auch für Sonntag sei wegen des kräftigen Ostwinds mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, teilte der Betreiber Deutsche Bahn mit. Geänderte Abfahrten oder Ausfälle melden Fährgesellschaften entlang der Küste auch für die Inseln Borkum, Norderney und Langeoog. Die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen hat ihren Betrieb am Freitag ebenfalls komplett eingestellt.

Die Inselverbindungen der nächsten Tage im Überblick:

Emden - Borkum (AG Ems, Fähre, Katamaran)

Überfahrten am 20. und 21. Oktober planmäßig

aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan

Norddeich - Juist (Inselfähre, Inselexpress, Töwerland Express)

Keine Überfahrten am 20. Oktober

Einschränkungen am 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist

Norddeich - Norderney (Inselfähre Frisia)

Einschränkungen am 20. und 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney

Neßmersiel - Baltrum (Baltrumlinie)

keine Überfahrten am 20. Oktober

Planmäßig am 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/

Bensersiel - Langeoog (Schifffahrt Langeoog)

Einschränkungen am 20. Oktober

Einschränkungen am 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/

Neuharlingersiel - Spiekeroog (Fähre Spiekeroog, Watt´n Express)

keine Überfahrten am 20. Oktober

Einschränkungen am 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchung/

Harlesiel - Wangerooge (SIW Wangerooge und Watt Sprinter)

keine Überfahrten am 20. Oktober

keine Überfahrten am 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.siw-wangerooge.de/siw-de

