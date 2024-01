Sturm im Norden: Böen entwurzeln Bäume, Bahnstrecke gesperrt Stand: 24.01.2024 10:39 Uhr Im ganzen Norden gelten Warnungen vor Sturmböen. Fährverbindungen an Nord- und Ostsee fallen teils aus, auch der Bahnverkehr ist betroffen. Durch Regen und Tauwetter steigen zudem die Pegelstände.

Über Norddeutschland ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mehrere Sturmtiefs hinweg. Vor allem an der Küste und in exponierten Lagen muss heute demnach mit schweren Sturmböen oder sogar mit orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Bäume können entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Die Bevölkerung wird dazu angehalten, auf herabfallende Gegenstände wie Äste oder Dachteile zu achten. Die Niedersächsischen Landesforsten raten von Waldspaziergängen ab, bis sich die Wetterlage beruhigt hat.

Baum fällt bei Göttingen auf Bahnstrecke

Auswirkungen hat der Sturm auch auf den Bahnverkehr. Betroffen ist die Strecke zwischen Göttingen und Hannover. Bei Elze ist laut Eisenbahngesellschaft metronom, die nicht vom GDL-Streik betroffen ist, ein Baum auf die Strecke gefallen. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen auf unbestimmte Zeit, hieß es am Vormittag. Ein Busnotverkehr zwischen Elze und Alfeld sei eingerichtet. Fahrgäste sollten auf die Ansagen an den Bahnsteigen achten und sich zuätzlich in den digitalen Fahrplanauskünften informieren

A21 ab Leezen Richtung Süden gesperrt

In Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein musste die A21 am Morgen in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden, nachdem ein Baum wegen starken Windes auf die Fahrbahn gefallen war. Mehrere Autos mussten dem Baum laut Polizei ausweichen, ein Wagen wurde dabei beschädigt. Ansonsten hat das Sturmtief bislang keine größeren Schäden angerichtet. Die Feuerwehren im Land zählten bis zum frühen Morgen etwa 30 Einsätze.

Auch in Niedersachsen ist es bislang relativ ruhig geblieben. Die Polizei Oldenburg etwa gibt an, dass im Einsatzgebiet zwar ein paar Bäume umgefallen sind, aber die Situation alles in allem ruhig ist. Auch in Hannover gab es umgestürzte Bäume, verletzt wurde aber offenbar niemand.

Extreme Orkanböen auf dem Brocken

Die Warnung vor teils schweren Sturmböen gilt für ganz Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie für Teile der deutschen Ostseeküste. Im Bereich des Brockens gilt die höchste Warnstufe: Der DWD warnt vor extremen Orkanböen mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt zudem für die Nordseeküste vor einer Sturmflut. Dort ist wegen des Sturms noch bis morgen mit erhöhten Wasserständen zu rechnen.

Fähren auf die Ostfriesischen Inseln fallen aus

Das stürmische Wetter schränkt zudem weiter den Fährverkehr auf der Nord- und Ostsee ein: Laut dem Betreiber Deutsche Bahn kommt es heute zum Komplettausfall aller Abfahrten von und nach Wangerooge. Auch von und nach Spiekeroog fallen alle Fähren aus. Schon am Dienstagmorgen waren hier mehrere Verbindungen gestrichen worden. Bei den Fähren zwischen Norddeich und Norderney kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Auch Fähren in der Ostsee fallen aus

Laut Wyker Dampfschiffsreederei fallen bis zum Mittag auch die Fahrten nach Föhr und Dagebüll aus. Auch die Fördefährlinie F1 zwischen Kiel und Laboe fährt nicht. Der Fährverkehr zur und von der Insel Hiddensee ist für den gesamten Tag ausgesetzt. Auch die Wittower Fähre und der Scandlines Fährbetrieb zwischen Rostock und Gedser (Dänemark) ist wegen des Sturms am Morgen eingestellt worden. Scandlines empfiehlt Reisenden, die Überfahrtsmöglichkeit zwischen Puttgarden und Rødby (Dänemark) zu nutzen. Der Betrieb soll in Rostock ab 18 Uhr und in Gedser ab 20.15 Uhr wieder aufgenommen werden.

Tauwetter und Regen: Pegelstände an Flüssen sollen steigen

Die Pegelstände einiger Flüsse sollen laut Experten voraussichtlich wieder steigen. Der Grund: Neben Tauwetter wird Regen erwartet und die Böden seien noch immer so nass, dass sie kaum Wasser aufnehmen können, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit.

Erneut Gefahr durch überflutete Straßen

Bei den jetzigen Temperaturen taut die Schneedecke im Harz laut DWD rapide. Die Abflussmengen erreichen demnach zwischen 45 und 60 Liter pro Quadratmeter. Betroffen seien etwa die Flussgebiete von Aller, Leine und Oker. Das geht aus einem Lagebericht der Hochwasservorhersagezentrale hervor. Unter anderem könnten Straßen überflutet werden. Nach dem Hochwasser rund um den Jahreswechsel waren zuletzt viele Flusspegelstände so weit zurückgegangen, dass zuletzt keine Meldestufen mehr erreicht wurden.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 23.01.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Bahnverkehr Extremwetter Öffentlicher Nahverkehr