Sturm "Wencke": Viele umgestürzte Bäume, keine größere Schäden Stand: 23.02.2024 07:13 Uhr Orkanartige Böen haben in der Nacht im Norden zwar viele Bäume umgeknickt oder entwurzelt, gravierende Folgen gab es aber nicht. Auch im Bahnverkehr gibt es laut Deutscher Bahn kaum sturmbedingte Störungen.

Der Sturm, der aus dem Süden Englands bis an die dänische Küste zog, hatte in der Nacht in Norddeutschland für Unwetter gesorgt. Die orkanartigen Böen mit einer Stärke von bis zu 110 Kilometern pro Stunde beschränkten sich in Niedersachsen auf die ostfriesische Insel Spiekeroog und Cuxhaven, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In Bremen und im Emsland gab es zum Teil schwere Sturmböen. Am Bremer Flughafen wurden laut Webseite am frühen Morgen drei Flüge gestrichen.

A28: Autos fahren gegen umgestürzten Baum

In Niedersachsen hat der Wind zahlreiche Bäume entwurzelt. Allein im Bereich der Großleitstelle Oldenburger Land kam es in der Nacht zu 89 entsprechenden Einsätzen. Betroffen waren auch Autobahnen: Auf der A28 fuhren mehrere Autos zwischen Westerstede und Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) in einen umgestürzten Baum. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Auch auf der A29 kam es infolge eines umgestürzten Baums zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. In Oldenburg hat der Wind dünne Styroporplatten vom Dach eines Neubaus geweht und auf Straße, Autos und benachbarte Gärten verteilt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde aber niemand verletzt. In Celle wurden von einem Gebäude in der Innenstadt Ziegel runtergeweht, auch hier ohne größere Folgen. Aus dem Harz wurden bis zum frühen Morgen keine größeren Sturmschäden gemeldet. Hier und an der Küste in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie in weiten Teilen Schleswig-Holsteins gilt weiterhin eine Unwetterwarnung des DWD.

Viele Feuerwehreinsätze in Schleswig-Holstein

Am frühen Morgen waren vor allem an der Küste Schleswig-Holsteins die letzten Auswirkungen des kräftigen Sturmtiefs spürbar, wie eine DWD-Sprecherin sagte. In List auf Sylt und in Büsum im Kreis Dithmarschen wurden Orkanböen von 119 und 122 Kilometern pro Stunde gemessen, in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) waren es bis zu 135 Stundenkilometer. Am Leuchtturm in der Kieler Förde wurden 130 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Feuerwehr musste in der Nacht auch hier lediglich zu kleineren Einsätze raus - etwa wegen einzelner umgestürzter Bäume auf den Straßen oder umherfliegender Verkehrsschilder.

Weiter stürmisch an der Küste - Glättegefahr am Wochenende

Heute soll es an den Küsten stürmisch bleiben, während der Wind im Binnenland nachlassen dürfte. Zum Wochenende soll es laut DWD weiterhin wechselhaft und regnerisch bleiben. Dabei wird es wieder kälter. Vor allem in den Nächten könnten die Temperaturen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein demnach auf um 0 Grad sinken. In der Folge rechnet der Wetterdienst am Samstag mit Schneeregen und Glättegefahr.

