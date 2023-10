Sturm: Wangerooge immer noch nicht mit der Fähre erreichbar Stand: 21.10.2023 13:25 Uhr Der Fährverkehr zu den Ostfriesischen Inseln hat sich nach dem Sturmtief größtenteils normalisiert. Auf Wangerooge bleibt es problematisch: Fähren fahren nicht, auch per Flugzeug ist es schwierig.

Die meisten Fähren zu den Ostfriesischen Inseln sind heute wieder planmäßig unterwegs, wie die Fährgesellschaften auf ihren Internetseiten mitteilten. Ausnahme ist Wangerooge - dort fallen auch am Samstag weiter alle Verbindungen aus. Der Ausflugsverkehr soll bis Montag ruhen. Auch die Inselflieger konnten zunächst nicht starten. Grund war dichter Nebel, sagte Hans-Jürgen Balderus, Sprecher der Inselflieger. Gegen Mittag besserte sich dies, so dass der Flugverkehr zwischen Harlesiel und Wangerooge aufgenommen werden konnte. Insgesamt soll es sich um rund 900 Urlauber handeln, die am Samstag zum Bettenwechsel auf die Insel Wangerooge oder zurück ans Festland wollten.

Ostwind drückt das Wasser weg

Einschränkungen im Fährverkehr gibt es am Samstag zudem noch nach Juist und Spiekeroog. Am Freitag war der Fährverkehr von und zu mehreren Ostfriesischen Inseln eingestellt worden, weil die Wasserstände infolge des stürmischen Ostwindes am Freitag zu niedrig waren. Die Wasserstände an der Nordseeküste sanken laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bis zu zwei Meter unter das sonst übliche mittlere Niedrigwasser. Als Grund nannten die Experten den stürmischen Ostwind. Der Wind drückte das Wasser von der Küste weg.

Autobahn 27 musste gesperrt werden

Der Sturm sei teilweise in Böen sehr stark gewesen, sagt ein Sprecher der Feuerwehr Cuxhaven. Er sprach von einem Dauereinsatz bis in den Abend. Auch ostfriesische Feuerwehren berichten von vielen Bäumen und abgebrochenen Ästen, die Straßen blockiert hatten. In Bremerhaven musste sogar kurzzeitig die Autobahn 27 gesperrt werden, weil Bäume auf die Lärmschutzwände gefallen waren. In Brake (Landkreis Wesermarsch) musste die Feuerwehr ein gesunkenes Sportboot bergen. Geduld brauchten etwa 60 Passagiere einer Langeoog-Fähre: Wegen Niedrigwasser musste das Schiff seine Fahrt in den Hafen von Bensersiel für Stunden unterbrechen.

Emden - Borkum (AG Ems, Fähre, Katamaran)

Überfahrten am 21. Oktober planmäßig

aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan

Norddeich - Juist (Inselfähre, Inselexpress, Töwerland Express)

Einschränkungen am 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist

Norddeich - Norderney (Inselfähre Frisia)

Überfahrten am 21. Oktober planmäßig

aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney

Neßmersiel - Baltrum (Baltrumlinie)

Überfahrten am 21. Oktober planmäßig

aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/

Bensersiel - Langeoog (Schifffahrt Langeoog)

Überfahrten am 21. Oktober planmäßig

aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/

Neuharlingersiel - Spiekeroog (Fähre Spiekeroog, Watt´n Express)

Einschränkungen am 21. Oktober

aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchung/

Harlesiel - Wangerooge (SIW Wangerooge und Watt Sprinter)

keine Überfahrten am 21. Oktober

Am 22. Oktober sollen alle Überfahrten planmäßig erfolgen

aktuelle Informationen unter: www.siw-wangerooge.de/siw-de

