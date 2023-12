Sturm, Reiseverkehr und Bauern: Staus drohen auf Autobahnen im Norden Stand: 21.12.2023 11:42 Uhr Wer vor und nach Weihnachten über die Autobahnen im Norden fahren muss, sollte laut Prognose des ADAC Geduld mitbringen. Baustellen auf der A1 und A7, der Sturm und mögliche Bauernproteste könnten für Behinderungen und Staus zum Fest sorgen.

Vor allem am Freitag und Samstag muss auf den Autobahnen im Norden mit Staus und Behinderungen gerechnet werden, wie der ADAC mitteilt. Demnach wird es an Heiligabend selbst ab mittags sowie in den darauffolgenden Weihnachtstagen zwar eher ruhiger auf den Straßen. Am 26. und 27. Dezember muss jedoch wieder mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden, da viele die Heimreise antreten und nach den Feiertagen wieder zur Arbeit fahren. Das Verkehrsaufkommen werde jedoch im Vergleich zum Sommerreiseverkehr gering sein. "Staus ja, Chaos nein" - so fasste ADAC-Sprecher Christian Hieff seine Prognose am Donnerstag zusammen.

Staus rund um Hamburg nach Ferienbeginn am Freitag

Auf den Autobahnen rund um Hamburg und in Schleswig-Holstein sind nach Einschätzung des ADAC besonders am Freitagnachmittag nach Ferienbeginn Staus zu erwarten. Es gäbe zwei Unwägbarkeiten, sagte Hieff: mögliche Proteste von Bauern mit Traktoren sowie das Wetter. Erst am Mittwochabend waren nach Polizeiangaben Landwirte mit rund 50 Schleppern in einem Konvoi von Wedel (Kreis Pinneberg) nach Hamburg-St.-Pauli gefahren.

Bei Sturm könnten die Brücken an der Küste für Fahrzeuge mit Aufbauten gesperrt werden. Das würde Wintercamper mit Wohnmobilen betreffen, sagte Hieff. Bei starkem Regen und Wind sei auch die Sicht schlecht, die Autofahrer müssten mehr auf Abstand achten. Damit würden Staus wahrscheinlicher.

Weitere Informationen Unwetter durch Tief "Zoltan": DWD warnt vor Sturmfluten und Orkanböen Für ganz Norddeutschland liegt eine Unwetterwarnung bis Samstag vor. An den Küsten sind orkanartige Böen möglich. mehr

Wo muss in Niedersachsen mit Staus gerechnet werden?

In Niedersachsen wird es nach Angaben des ADAC vor Weihnachten besonders auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen und der A7 zwischen Hannover und Hamburg sowie südlich von Hannover voll. Grund dafür sind auch die zahlreichen Baustellen auf folgenden Strecken:

A1 Bremen - Osnabrück: in beiden Richtungen, zwischen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden und zwischen Ahlhorner Heide und Cloppenburg

A2 Hannover - Dortmund: in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen-Ost und Bad Eilsen

A7 Hannover - Hamburg: zwischen Horster Dreieck und Ausfahrt Maschener Kreuz/A39 sowie in beiden Richtungen zwischen Thieshope und Garlstorf

A7 Hannover - Kassel: in beiden Richtungen, zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord sowie in in beiden Richtungen in Höhe Hildesheim

A31 Meppen - Leer: zwischen Lathen und Rhede (Ems)

A31: Leer - Emden: in beiden Richtungen, zwischen Riepe und Emden-Ost

Viel los auch in den Städten und an Silvester

Auch in den Innenstädten kann es in Niedersachsen kurz vor Weihnachten noch mal voll werden. Da die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten im Einzelhandel zum Streik am Samstag aufgerufen hat, könnte besonders am Freitag viel los sein, sodass es unter anderem schwieriger wird, einen Parkplatz zu finden. Der ADAC rät deshalb, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Nach den Weihnachtsfeiertagen ist zudem noch kein Ende der Stau-Serie in Sicht. Auch am 30. Dezember, am Neujahrstag sowie bis zum Ende der Ferien vom 5. bis zum 7. Januar erwartet der ADAC ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Schleswig-Holstein: Schäden auf Autobahnen beseitigt

Nach dem Frost zu Anfang des Monats seien alle akuten Schäden auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein beseitigt worden, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord am Donnerstag. Nur auf der A1 nördlich von Lübeck zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Lehnsahn gebe es nach starken Regenfällen eine mögliche Unterspülung. Um den Schaden erkunden zu können, sei die Autobahn bis Mitte Januar in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt.

Weitere Informationen Weselsky: GDL will drei bis maximal fünf Tage streiken Ein unbefristeter Ausstand nach dem 8. Januar sei mit Blick auf die Kunden nicht in Ordnung, sagte GDL-Chef Weselsky. Mehr bei tagesschau.de. extern

Zugausfälle auf Strecke Kiel-Lübeck

Auch wenn die GDL Bahnstreiks über die Feiertage und bis zum 8. Januar ausgeschlossen hat, gibt es im Norden Einschränkungen im Bahnverkehr.

Ein Software-Fehler sorgt für Ausfälle von erixx-Akkuzügen zwischen Kiel und Lübeck. Reisende müssen auch über Weihnachten und den Jahreswechsel mit Problemen rechnen. Derzeit fahren die Regionalzüge auf der Strecke nur im Stundentakt. Das Problem soll nach Hersteller-Angaben erst im Frühjahr 2024 behoben sein.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 21.12.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr