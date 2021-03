Sturm "Klaus" zieht von der Küste ins Binnenland Stand: 11.03.2021 14:24 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Stunden an der Küste Windstärken bis zu 110 Stundenkilometern. Derweil kämpft sich Sturmtief "Klaus" quer durch Niedersachsen.

Die Wetterexperten raten, in den kommenden Stunden zu Hause zu bleiben. Besonders betroffen waren bislang der Norden und der Nordwesten des Landes. In Ostfriesland kippten Bäume auf Straßen und Hausdächer. Trampoline und Gartenstühle flogen durch Gärten, Zäune wehten um. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Im Landkreis Cuxhaven kippte ein Lkw-Gespann durch eine WIndböe um. In Delmenhorst hagelte es heftig. Die NordWestBahn musste für zwei Stunden den Verkehr zwischen Wilhelmshaven und Osnabrück einstellen, weil ein Baum auf die Gleise gefallen war.

Gegen Abend lässt der Sturm nach

Das Binnenland stellt sich für den Nachmittag auf heftigen Wind ein - der DWD hat Orkanböen bis zu Windstärke 12 im Oberharz angekündigt. Die Deutsche Bahn hatte eine Warnung herausgegeben, dass es am Nachmittag im Regional- und Fernverkehr zu Beeinträchtigungen kommen könnte. In Osnabrück ist der Zoo geschlossen. Hannover hat den Stadtpark und den Berggarten dicht gemacht. Zudem warnt die Stadt vor dem Betreten von Wäldern. In Braunschweig sind Wochenmärkte aus Sicherheitsgründen abgesagt. Am Abend soll der Sturm von Westen kommend nachlassen. In der Nacht zu Freitag erwartet der Wetterdienst Böen bis zu 70 Stundenkilometern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2021 | 14:00 Uhr