Sturm: "Ciarán" zieht langsam ab - "Fred" im Anmarsch Stand: 03.11.2023 22:23 Uhr Die Ausläufer von Orkantief "Ciarán" sind am Freitag nordostwärts abgezogen. An der Küste blieb es aber weiter stürmisch. Vom Atlantik nähert sich indes bereits "Fred", das nächste Tiefdruckgebiet.

Nach dem schweren Sturm am Donnerstag über weiten Teilen Norddeutschlands blieb es auch am Freitag im Emsland und an den Küsten Niedersachsens und Schleswig-Holsteins weiter stürmisch. Allerdings nahm der Wind im Tagesverlauf ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Wegen des Sturms fuhr die Schnellfähre "WattnExpress" nach Spiekeroog am Freitag nicht, wie die Schifffahrts- und Kurverwaltung der Insel mitteilte. In der Nacht zu Samstag seien laut DWD noch Windböen der Windstärke 7 zu erwarten, im restlichen Niedersachsen tagsüber ebenfalls - zumindest zeitweise. Vom Atlantik ist mit "Fred" bereits das nächste Tiefdruckgebiet im Anmarsch, so die Meteorologen.

Landesforsten: Besondere Wachsamkeit im Wald

Trotz des abflauenden Orkantiefs warnen die Niedersächsischen Landesforsten weiter zur Vorsicht in den Wäldern. Treffe starker Wind auf noch belaubte Baumkronen, wirkten die wie Segel. "Auch bei relativ geringen Windgeschwindigkeiten ist damit zu rechnen, dass durch Dürre geschwächte oder abgestorbene Äste oder Baumteile herabfallen", sagte Klaus Merker, Präsident der Landesforsten. Zudem habe Regen den Boden aufgeweicht. Deshalb fänden vor allem belaubte Bäume nicht immer ausreichend Halt. Es sei Wachsamkeit geboten, weil Äste unvermittelt abbrechen könnten, sagte Merker.

Mutter stirbt bei Familienausflug im Harz

Das Sturmtief "Ciarán" hat in Westeuropa mehrere Todesopfer gefordert. Auch in Niedersachsen ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Die 46-Jährige aus Bayern starb am Rammelsberg bei Goslar während eines Familienausflugs durch einen umstürzenden Baum. Das Unwetter fiel laut Kreisfeuerwehrverband Goslar am Donnerstag deutlich stärker als erwartet aus. Im Raum Goslar rückte die Feuerwehr zu mehr als 30 Einsätzen aus, im Landkreis Hildesheim waren es laut Polizei mehr als zehn Einsätze.

Mehrere umgestürzte Bäume in Niedersachsen

An mehreren Orten in Zentral- und Südniedersachsen stürzten bereits am Donnerstag Bäume auf Fahrbahnen - unter anderem auf der A7 zwischen Hildesheim und Derneburg-Salzgitter. Die L485 zwischen Langenholzen und Wriesbergholzen bei Alfeld (Landkreis Hildesheim) bleibt einem Polizeisprecher zufolge bis voraussichtlich Montag gesperrt. Auch der Flughafen Hannover war am Donnerstag von dem Sturm betroffen: Einzelne Flüge mussten gestrichen werden. Wegen des Wetters in anderen europäischen Städten kamen die Flugzeuge nicht zum Airport Hannover.

