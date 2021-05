Stunde der Gartenvögel: Insektensterben wirkt sich aus Stand: 17.05.2021 09:26 Uhr Bei der "Stunde der Gartenvögel" haben die Teilnehmer in Niedersachsen bis Sonntag 219.144 Vögel gemeldet. Der Blaumeisenbestand hat sich offenbar erholt, Sorge bereitet das Insektensterben.

Die Aktion des Naturschutzbundes (NABU) lief über das Wochenende, Sichtungen können aber noch bis zum 24. Mai gemeldet werden. Wie der NABU mitteilt, haben die Menschen in rund 6.200 Gärten mitgezählt, wie viele und welche Vögel sie gesehen haben.

Insektensterben wirkt sich auf Schwalbe und Mauersegler aus

Die häufigsten fünf waren demnach Haussperling, Amsel, Kohlmeise, Star und Blaumeise - ähnlich wie im vergangenen Jahr. Carlo Fuchs, Ornithologe beim NABU in Braunschweig, freut sich vor allem über die Zahlen der Blaumeise, nachdem im vergangenen Jahr ein Bakterium vielen Blaumeisen den Tod gebracht hatte. Nun habe sich der Bestand vermutlich ein wenig erholt. Ein negativer Trend zeigt sich weiterhin: Die reinen Insektenfresser wie der Mauersegler und Schwalbe sind offenbar weniger in deutschen Gärten unterwegs - was darauf hindeutet, dass sich das Insektensterben auswirkt.

