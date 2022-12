Stuhr: Pastor Vetter feiert erneut "Trecker-Weihnacht" Stand: 21.12.2022 20:12 Uhr Pastor Robert Vetter aus Stuhr bei Bremen wird auch in diesem Jahr an Heiligabend mit seinem Trecker samt Anhänger durch die Gemeinde ziehen und dort Weihnachtsandachten unter freiem Himmel feiern.

"Wir entsprechen dem Wunsch vieler Gemeindemitglieder, die das schön finden", sagte Vetter dem Evangelischen Pressedienst (epd). Von der Veranda einer mobilen Waldhütte aus wird der evangelische Pastor kurze Predigten an vier Orten halten. Der weihnachtlich geschmückte Anhänger mit der Hütte dient Vetter damit schon im dritten Jahr in Folge als Kanzel. 2020 und 2021 hatte Vetter seine Heiligabend-Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie kurzerhand nach draußen verlegt und damit viel Aufmerksamkeit erregt.

Zusätzlich eine Christmette in der Kirche

In diesem Jahr sei die "Trecker-Weihnacht unter freiem Himmel" auch eine Reaktion auf die Energiekrise. Die mittelalterliche Kirche in Stuhr werde ohnehin nur auf maximal 13 Grad geheizt. "Wenn man dann eine Weile sitzt, kann es auch drinnen ganz schön kalt werden", sagte Vetter. "Dann kann man auch gleich draußen feiern." Wer den Gottesdienst an Heiligabend lieber in der Kirche erleben möchte: Um 23 Uhr gibt es laut Vetter in der Dorfkirche eine Christmette - ohne Trecker.

