Tief "Hermine" verursacht Schäden in Niedersachsen Stand: 27.12.2020 12:24 Uhr Tief "Hermine" hat stürmisches Wetter in den Norden gebracht. Besonders stark war Schleswig-Holstein betroffen, aber auch in Niedersachsen gab es Schäden.

Die A7 musste am Sonntagmorgen kurzzeitig gesperrt werden, weil zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und der Abfahrt Derneburg-Salzgitter ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war. Auch rund um Buxtehude knickten einige Bäume um, einer traf laut Polizeiangaben auf dem Depotgelände des Nahverkehrsunternehmens einen Bus.

Fährverkehr ausgebremst

In Barsinghausen (Region Hannover) beförderte der Wind einen großen Pavillon in einen Baum, im Landkreis Vechta fachte der Sturm ein Feuer in einer Scheune in Lutten immer wieder an. Das Gebäude wurde komplett zerstört. An der Küste bremste "Hermine" Teile des Fährverkehrs aus. Zwischen Cuxhaven und Helgoland fahren am Sonntag keine Fähren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert, dass sich die Wetterlage bis zum Abend beruhigt.

Es bleibt wohl grau und nass

Für die kommenden Tage erwartet der DWD in Niedersachsen tagsüber Werte um die 2 bis 6 Grad mit Wolken, Regen und etwas Schnee, vor allem im Bergland. Nachts besteht bei Werten um den Gefrierpunkt Glättegefahr. Ab der Silvesternacht könnte es insgesamt etwas kälter werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2020 | 12:00 Uhr