Stürmischer "Luis": Leichte Sturmflut an der Küste erwartet Stand: 13.03.2021 19:35 Uhr Das Tief "Luis" hat auch am Sonnabend in Niedersachsen Probleme verursacht. Stürmische Böen und Schauer werden auch für Sonntag erwartet.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll das stürmische Wetter samt Regen, Gewittern und Graupelschauern noch bis Montag anhalten. Im Harz muss zudem mit Schneefall und Glätte gerechnet werden. Dafür soll der Wind zumindest im Binnenland am Sonntag etwas nachlassen. An der Küste bleibt es dagegen ungemütlich: Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) geht für die niedersächsische Nordseeküste am Sonntag von einer Gefahr für eine leichte Sturmflut aus. Das nächtliche Hochwasser kann demnach bis zu einem Meter höher auflaufen als normal. Strände und Vorländer könnten sowohl am Sonntag als auch am Montag überflutet werden, hieß es.

Umgestürzte Bäume, abgestürztes Fimenlogo

Am Sonnabend hat Sturmtief "Luis" in einigen Landesteilen Schäden angerichtet. Die Polizei berichtete von umgestürzten Bäumen in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden. Diese blockieren unter anderem mehrere Kreisstraßen. In Laatzen in der Region Hannover fiel ein Metallteil eines Firmenlogos nach Windböen aus rund zehn Metern Höhe auf einen Radweg, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr sperrte die Straße und demontierte die restlichen Teile, die noch an der Fassade des Gebäudes hingen.

Videos 1 Min Hagelschauer: Auto überschlägt sich auf der A29 Die 19-jährige Fahrerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie und zwei Mitfahrende wurden leicht verletzt. 1 Min

Unfälle auf Autobahnen nach Hagel und Starkregen

Bereits am Freitag hatte Sturmtief "Luis" mit Hagel und Starkregen für Probleme in Straßenverkehr gesorgt. Im Westen Niedersachsens kam es infolge von Hagel und Starkregen zu mehreren Unfällen. Nach Angaben der Polizei herrschten zum Zeitpunkt der Unfälle auf den Autobahnen 1 und 29 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg), Bakum und Dinklage (Landkreis Vechta) am Freitagabend schlechte Straßenverhältnisse. Zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Ahlhorn sei eine 19 Jahre alte Autofahrerin von plötzlich auftretenden Hagel- und Regenschauern überrascht worden. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto überschlug sich. Die Frau aus dem Ammerland und ihre beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Rund 30.000 Euro Schaden

Glimpflicher verliefen zwei Unfälle zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage auf der A1. Dort verlor zunächst ein 42-Jähriger aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in die Leitplanke. Laut Polizei blieb es bei einem Blechschaden. Später am Abend verlor ein 21-Jähriger bei auftretender Glätte nach einem Hagelschauer die Kontrolle und fuhr ebenfalls in eine Leitplanke. Auch er blieb unverletzt. Insgesamt belaufen sich die Schäden an den Unfallfahrzeugen nach Angaben der Polizei auf rund 30.000 Euro.

Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Folgen hatte das Wetter auch im Landkreis Cloppenburg: In Emstek ging am Freitagabend ein Haus während eines Unwetters in Flammen auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte wahrscheinlich ein Blitz den Dachstuhl-Brand ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro.

Videos 1 Min Sturmtief "Klaus" fegt über Niedersachsen hinweg Auf den Nordseeinseln und im Binnenland stürmt es ordentlich. Der Deutsche Wetterdienst rät, zu Hause zu bleiben. 1 Min

Entwurzelte Bäume, umgeworfene Lkw

Am Donnerstag war Sturmtief "Klaus" mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde über Norddeutschland hinweggezogen. Im Bahnverkehr kam es in der Folge zu Zugausfällen und Verspätungen. Gar nichts ging auf der Strecke zwischen Oldenburg und Leer wegen einer Oberleitungsstörung. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. "Klaus" sorgte auch für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte. Dabei blieb es aber bei Sachschäden - Angaben über Verletzte gab es nicht. In Wallenhorst im Landkreis Osnabrück fiel ein Baum auf einen unbesetzten Linienbus. Der Fahrer machte nach Polizeiangaben zu dem Zeitpunkt des Unglücks eine Pause und blieb unverletzt. In Pattensen in der Region Hannover wurde ein Laster von einer Windböe erfasst. Das Fahrzeug kippte auf einen Acker und landete auf der Seite. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt.

