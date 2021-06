Studierendenvertreter warnen vor psychischer Belastung Stand: 07.06.2021 10:25 Uhr Niedersachsens Studentinnen und Studenten stehen weiter unter hohem Druck. Die psychische Belastung im Corona-Alltag sei groß, sagte ein Studierendenvertreter.

"Wir bekommen mit, dass die psychologischen Beratungsstellen teilweise überlastet sind", sagte Lone Grotheer von der Landes-Asten-Konferenz (LAK). Die Gründe lägen auf der Hand: Es fehle an Austausch und Kontakten, viele hätten finanzielle Sorgen, da die traditionellen Studentenjobs wie in der Gastronomie lange Zeit nicht funktioniert haben. Das Finanzielle wirke sich dann auch auf die technische Ausstattung aus, die häufig nicht gut sei.

Bibliotheksplätze zum Lernen sind rar

Nun steht für viele Studentinnen und Studenten die Prüfungsphase am Ende des Sommersemesters an - es ist das dritte Corona-Semester. Es fehle beispielsweise ein uneingeschränkter Zugang zu Bibliotheken. "Es gibt aktuell ganz oft noch nicht genügend verfügbare Arbeitsplätze und das macht das Studienleben schwer, gerade wenn man an Abschlussarbeiten sitzt", sagte Grotheer. Problematisch sei zudem, dass bei Online-Prüfungen teilweise Webcams angeschaltet und der Zugriff auf Computer freigegeben werden müsse. Da stelle sich die Frage der Privatsphäre, sagte Grotheer weiter.

Sommersemester fällt aus Regelstudienzeit raus

In der vergangenen Woche hatte die niedersächsische Landesregierung beschlossen, wegen der erschwerten Studienbedingungen in der Corona-Pandemie auch das Sommersemester 2021 nicht auf die Regelstudienzeit anzurechnen. Durch die Verlängerung ist es unter anderem möglich, dass BAföG-Zahlungen entsprechend länger fließen und Langzeitstudiengebühren später fällig werden. Das sei ein guter und wichtiger Schritt, sagte Grotheer. Die Situation habe sich aber noch nicht wirklich verbessert.

