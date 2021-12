Studie aus Niedersachsen: Covid-19 schädigt Herzgefäße Stand: 21.12.2021 14:43 Uhr Jüngsten Forschungen zufolge können Covid-19-Infektionen auch im Herzen schwere Gefäßschäden verursachen. Bislang wurde vor allem geschädigtes Lungengewebe nach einer Corona-Erkrankung erforscht.

Ein interdisziplinäres Team der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universitätsmedizin Göttingen konnte wesentliche Veränderungen im Herzmuskelgewebe von Menschen nachweisen, die an Covid-19 gestorben sind, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Forschenden bildeten demnach das Herzgewebe mittels einer speziellen Röntgenstrahlung mit hoher Auflösung ab und stellten sie dreidimensional dar. Bei den analysierten schweren Krankheitsverläufen durch Covid-19 beobachteten sie starke Veränderungen in den Kapillaren des Herzmuskelgewebes.

Forschern gelingt erster visueller Nachweis

Der Mitteilung zufolge habe sich im Vergleich zu einem gesunden Herzen durch Neubildung und Aufspaltung der Gefäße ein "chaotisch umgebautes Netzwerk voller Abspaltungen, Verzweigungen und Schlaufen" gezeigt. Demnach sei es der erste direkte visuelle Nachweis einer speziellen Form der Gefäßneubildung im Gewebe.

