Studie: Wird Landarztmangel schwerwiegender als gedacht? Stand: 27.05.2021 06:54 Uhr Die Robert-Bosch-Stiftung schlägt Alarm. Laut einer neuen Studie droht in rund der Hälfte der niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte bis 2035 ein Ärztemangel.

Besonders im ländlichen Raum gingen in den kommenden 14 Jahren viele Medizinerinnen und Mediziner in Rente. Im Nordwesten Niedersachsens betreffe dies in diesem Zeitraum rund 2.400 niedergelassene Ärzte. Dramatisch sei es beispielsweise im Landkreis Osnabrück, der einen Rückgang von 47 Prozent erwarte. In den Landkreisen Leer, Cloppenburg und Hildesheim könnten der Studie zufolge rund ein Drittel der Ärzte fehlen.

Videos 3 Min Probleme beim hausärztlichen Bereitschaftsdienst Seit ein Callcenter die bundesweite Nummer 116 117 des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes übernommen hat, häufen sich die Probleme. Reporter Lars Ohlenburg ist einmal mitgefahren. (15.09.2020) 3 Min

Mit Studienplätzen und Landarztquote gegen Mangel

Das Land Niedersachsen und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), der alle niedergelassenen Ärzte des Landes angehören, versuchen seit einiger Zeit, diesem Mangel entgegen zu wirken. Sie versuchen unter anderem, durch zusätzliche Studienplätze, Stipendien und einer sogenannten Landarztquote mehr junge Medizinerinnen und Mediziner in die Regionen zu locken.

Stiftung fordert lokale Gesundheitszentren

Das Problem: Diejenigen Studenten, die von den zusätzlichen Plätzen profitieren, werden bis 2030 nicht fertig ausgebildet sein. Die Robert-Bosch-Stiftung plädiert in ihrer Studie deswegen dafür, dass die Länder sogenannte Gesundheitszentren aufbauen, damit Fach- und Hausärzte zusammen mit Pflegekräften in einem Haus sind.

Weitere Informationen Enquete-Kommission für Gesundheitszentren und Landarzt-Quote Wie kann die Versorgung auf dem Land gesichert werden? Die Experten haben am Montag ihre Antworten vorgestellt. (22.02.2021) mehr Marburger Bund fordert mehr Ärzte in Niedersachsen Vor allem in den Kliniken seien die Mediziner schon vor Corona überlastet gewesen, heißt es in einem Thesenpapier. (25.11.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.05.2021 | 08:00 Uhr