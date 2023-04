Streik bei der Bahn: Erste Zügen im Norden fahren wieder Stand: 21.04.2023 11:12 Uhr In Niedersachsen rollen die Züge nach dem Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) langsam wieder. Fahrgäste müssen aber noch den ganzen Tag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Die Gleise und Bahnsteige in Niedersachsen waren am frühen Morgen leer. "Die Situation an den Bahnhöfen ist ruhig", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Vormittag. Viele Fernverkehrsreisende hätten ihre Fahrten umgelegt und seien bereits am Donnerstag gefahren. Der bundesweite Warnstreik fand von 3 bis 11 Uhr statt, wie die EVG am Mittwoch mitteilte. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr bis 13 Uhr komplett eingestellt. Bis sich die Fahrpläne wieder normalisiert haben, könne es bis zum Abend dauern, teilten die Bahnunternehmen mit. Schneller anlaufen soll der Nah- und Regionalverkehr.

Ausfälle auch bei Metronom, Enno, Erixx und Nordwestbahn

Bei privaten Bahnbetreibern wie Metronom, Nordwestbahn, Erixx und Enno wurde zwar nicht gestreikt. Doch auch hier kam es zu Zugausfällen und Verspätungen - denn die Züge sind auf Strecken unterwegs, die von der vom Streik betroffenen DB Netz AG betrieben werden. Wenn Stellwerke bestreikt werden, würden auch die Strecken der privaten Bahnen nicht freigegeben, sagte ein Nordwestbahn-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Dies führe dann automatisch zu Zugausfällen. Die Bahnbetreiber rechnen damit, dass der Betrieb erst in den späten Nachmittagsstunden wieder regulär läuft. Den Angaben zufolge wurden vereinzelt Ersatzbusse eingesetzt, diese seien jedoch kaum genutzt worden. Auch die S-Bahn in Hannover ist nicht gefahren.

Volle Straßen erwartet - insbesondere in Hannover und Oldenburg

In der Landeshauptstadt hatte der Warnstreik der Bahn am letzten Tag der Hannover Messe im Berufsverkehr für mehrere kleine Staus gesorgt. Zu größeren Verkehrsproblemen könnten laut ADAC neben dem Schlusstag der Messe und dem Bahnstreik auch Bauarbeiten auf der A2 führen - infolge derer die Autobahn ab Freitagabend zwischen Hannover und Peine gesperrt ist. Auch im Berufsverkehr von Oldenburg stockte der Verkehr. Als Nadelöhr gilt eine Baustelle auf der A28 zwischen Oldenburg-Haarentor und -Eversten. Schon ohne Bahnstreik hatte es hier im Berufsverkehr extreme Wartezeiten gegeben. Für Pendler gab es kaum Alternativen: Die Straßen in Oldenburg sind laut ADAC nicht für einen Ausweichverkehr ausgelegt.

Warnstreiks an mehreren Flughäfen

Die Gewerkschaft ver.di hat unterdessen am Donnerstag begonnen, den Luftverkehr an mehreren Flughäfen in Deutschland zu bestreiken. Betroffen von dem zweitägigen Ausstand sind die Airports Hamburg, Düsseldorf sowie Köln/Bonn. Die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und im Service wurden aufgefordert, die Arbeit bis Freitag niederzulegen. Die Flughäfen Hannover, Münster/Osnabrück (FMO) und Bremen werden nicht bestreikt. Einzelne Airlines haben ihre Abflüge daher nach Hannover und Bremen verlegt und fahren die Passagiere mit dem Bus zu den Flughäfen. In Hamburg sind an den beiden Tagen alle Abflüge gestrichen. Rund 80.000 Fluggäste sollen von dem Warnstreik an Deutschlands fünftgrößtem Flughafen betroffen sein.

