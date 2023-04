Streik bei der Bahn: Ausfälle und Verspätungen in Niedersachsen Stand: 21.04.2023 06:22 Uhr Heute stehen die Züge in Niedersachsen bis zum Mittag still. Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) hat zum Warnstreik aufgerufen. Metronom, Enno und Erixx wollen vereinzelt Ersatzbusse einsetzen.

Der bundesweite Warnstreik soll von 3 bis 11 Uhr dauern, wie die EVG am Mittwoch mitteilte. Reisende und Pendler müssten sich nach den Ausständen im März erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, heißt es. Die Deutsche Bahn kündigte an, den Fernverkehr bis 13 Uhr komplett einzustellen. Beeinträchtigungen könnten aber noch bis in die Abendstunden auftreten, hieß es. Der Nah- und Regionalverkehr dürfte nach Ende des Ausstands schneller wieder anlaufen.

Metronom, Enno, Erixx und Nordwestbahn erwarten Ausfälle

Bei privaten Bahnbetreibern, wie Metronom, Nordwestbahn oder Enno wird zwar nicht gestreikt. Doch auch hier kann es zu Zugausfällen kommen - denn die Züge sind auf Strecken unterwegs, die von der vom Streik betroffenen DB Netz AG betrieben werden. Wenn Stellwerke bestreikt werden, würden auch die Strecken der privaten Bahnen nicht freigegeben, sagte ein Nordwestbahn-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Dies führe dann automatisch zu Zugausfällen. Die privaten Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx erwarten ebenfalls Verzögerungen, Verspätungen und Ausfälle. Die Bahnbetreiber raten deshalb auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten. Sie rechnen damit, dass der Betrieb erst in den späten Nachmittagsstunden wieder regulär läuft. Vorher wollen die Unternehmen aber vereinzelt Ersatzbusse organisieren. Sie bitten Fahrgäste, sich vorab auf der jeweiligen Internetseite über den möglichen Ersatzverkehr zu informieren.

Auf diesen Linien könnten Busse eingesetzt werden

Metronom:

RE2 Uelzen - Celle - Hannover

RE2 Hannover - Northeim - Göttingen

RE3 und RB31 Hamburg - Lüneburg - Uelzen

RE4 und RB41 Bremen - Rotenburg - Hamburg

Enno:

RE30 Hannover - Gifhorn - Wolfsburg

RE50 Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim

Erixx:

RE10 Hannover - Hildesheim - Bad Harzburg

RB42/43 Bad Harzburg/Goslar - Braunschweig

RB47 Uelzen - Gifhorn - Braunschweig

Volle Straßen erwartet - insbesondere in Hannover und Oldenburg

In der Landeshauptstadt könnte der Bahnstreik die Pläne von Ausstellern und Besuchern der Hannover Messe beeinträchtigen. "Aus Sicht der Hannover Messe ist der Streik am Freitag natürlich eine große Herausforderung und kommt zur Unzeit", sagte Onuora Ogbukagu, Sprecher der Deutschen Messe AG. Für Freitag, den letzten Tag der Messe, werde noch einmal mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern gerechnet. Der ADAC erwartet auch deshalb für die Landeshauptstadt größere Verkehrsprobleme: Neben dem Schlusstag der Messe und dem Bahnstreik geht es dabei auch um Bauarbeiten auf der A2 - infolge derer die Autobahn ab Freitagabend zwischen Hannover und Peine gesperrt ist. Auch in Oldenburg sieht der ADAC eine erhöhte Staugefahr. Als Nadelöhr gilt eine Baustelle auf der A28 zwischen Oldenburg-Haarentor und -Eversten. Schon ohne Bahnstreik gab es hier im Berufsverkehr extreme Wartezeiten. Für Pendler gibt es kaum Alternativen: Die Straßen in Oldenburg sind laut ADAC nicht für einen Ausweichverkehr ausgelegt.

Warnstreiks an mehreren Flughäfen

Die Gewerkschaft ver.di hat unterdessen am Donnerstag begonnen, den Luftverkehr an mehreren Flughäfen in Deutschland zu bestreiken. Betroffen von dem zweitägigen Ausstand sind die Airports Hamburg, Düsseldorf sowie Köln/Bonn. Die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und im Service wurden aufgefordert, die Arbeit bis Freitag niederzulegen. Die Flughäfen Hannover, Münster/Osnabrück (FMO) und Bremen werden nicht bestreikt. Inwieweit der Streik an anderen Flughäfen die Pläne dort durcheinanderbringen könnte, war zunächst unklar. In Hamburg sind an den beiden Tagen alle Abflüge gestrichen. Rund 80.000 Fluggäste sollen von dem Warnstreik an Deutschlands fünftgrößtem Flughafen betroffen sein.

