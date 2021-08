Streik: Zugverkehr in Niedersachsen "massiv beeinträchtigt" Stand: 11.08.2021 09:53 Uhr Der Lokführerstreik legt große Teile des Bahnverkehrs in Niedersachsen lahm. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr fallen viele Züge aus - mitten in der Ferien- und Reisezeit.

"Der Zugverkehr ist massiv beeinträchtigt", bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es noch keine Streikschwerpunkte im Norden. Der Ersatzfahrplan sei stabil angelaufen und an den Bahnhöfen sei es noch relativ ruhig, sagte die Sprecherin. "Wir versuchen ein Mindestangebot aufrechtzuerhalten und bestimmte Strecken zu fahren." Viele gestrichene Fernverbindungen sind in der Reiseauskunft der Deutschen Bahn angeführt. Das Unternehmen rät Reisenden, Fahrten am Mittwoch und Donnerstag zu verschieben. Tickets blieben bis Freitag kommender Woche gültig und könnten kostenlos umgebucht werden, hieß es.

GDL freut sich über hohe Streikbeteiligung

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist mit dem Auftakt des Arbeitskampfes zufrieden. "Die Streikbeteiligung ist sehr hoch", sagte ein Sprecher des Bezirks Nord. In Niedersachsen seien am Morgen einige Stellwerke nicht besetzt gewesen. Kollegen aus allen Bereichen, etwa Fahrdienstleiter, würden sich ebenfalls beteiligen. "Auch im Güterverkehr sind zahlreiche Züge stehen geblieben", berichtete die GDL Nord. Die Lokführer wollen den Streik im Personenverkehr bis Freitagmorgen um 2 Uhr aufrechterhalten. Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen.

S-Bahn-Verkehr in Hannover runtergefahren

Rund um Hannover kommt es zu großen Einschränkungen im S-Bahn-Bereich. Die S4 sowie die S5 zum Flughafen Hannover in Langenhagen verkehrt nur stündlich. S1 und S2 sollen alle zwei Stunden fahren. Im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn ihr Angebot auf ein Viertel reduziert.

Für "Start Unterelbe" gelten Notfallpläne

Im Nordosten Niedersachsens ist das Unternehmen "Start Unterelbe" zwischen Stade und Hamburg betroffen. Dort sollen laut Bahn Notfallpläne greifen. Der Metronom soll zumeist planmäßig fahren, es sei denn, relevante Stellwerke seien von den Streiks betroffen, sagte ein Metronom-Sprecher auf NDR Anfrage.

Keine Intercitys zwischen Lingen und Emden

Auch der Norden und Westen des Landes sind betroffen. Unter anderem fallen zwischen Lingen und Emden mindestens bis zum frühen Nachmittag alle Intercity-Züge aus. Die Deutsche Bahn gab an, den Regionalexpress von Osnabrück über Bremen nach Bremerhaven-Lehe im Zwei-Stunden-Takt zu bedienen zu wollen. Die Nordwestbahn und die Eurobahn weisen daraufhin, dass ihre Züge nicht bestreikt werden. Allerdings können auch hier Fahrten ausfallen.

