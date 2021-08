Streik: Bahn kündigt Einschränkungen im Regionalverkehr an Stand: 22.08.2021 19:00 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL weitet ihre Streiks ab Montag auf den Personenverkehr aus. Der Tarifstreit hat massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Niedersachsen.

Für Niedersachsen und Bremen erwartet die Bahn "große Einschränkungen im Regionalverkehr", wie der Konzern auf seiner Internetseite schreibt. Man versuche, ein Mindestfahrplan-Angebot aufrechtzuerhalten, heißt es dort weiter. Trotzdem könne man in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen würden.

Ziel ist der Zwei-Stunden-Takt

In vielen Fällen plant die Bahn, ihre Regionalzüge und S-Bahnen im Zwei-Stunden-Takt fahren zu lassen, zum Beispiel auf der Strecke zwischen Osnabrück und Bremen. Im Raum Hannover fahren beispielsweise auch die S1 Minden-Hannover-Haste und die S2 Nienburg-Hannover-Haste in diesem Takt. Die S3 Hildesheim über Lehrte nach Hannover fällt dagegen komplett aus. Die Bahn bittet, auf die Züge der Westfalenbahn umzusteigen, wie der NDR in Niedersachsen meldet. Generell bittet die Bahn ihre Kunden, wenn möglich, auf unnötige Fahrten während des Streiks zu verzichten. Der Ausstand soll am Mittwoch um 2 Uhr enden.

GDL geht nicht auf Offerte der Bahn ein

Die Deutsche Bahn hatte am Sonntag die GDL aufgefordert, den Streik im Personenverkehr abzusagen. Das Unternehmen hatte den Lokführern angeboten, über eine von der GDL geforderte Corona-Prämie zu sprechen. GDL-Chef Claus Weselsky bezeichnete die Offerte als Scheinangebot. "Beim vorliegenden Angebot handelt es sich nur um eine weitere Nebelkerze und den erneuten Versuch, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen", teilte Weselsky mit. Er kündigte an, dass der Streik im Personenverkehr wie geplant stattfinden werde.

Das Angebot wird regional "stark schwanken"

Nicht nur im Nah-, auch im Fernverkehr wird es bis Mittwoch zu erheblichen Problemen kommen. Laut Bahn sollen auf ausgewählten Hauptstrecken, etwa zwischen Berlin-Köln, Hamburg-Köln, Hamburg-Frankfurt oder München-Stuttgart, die Fernzüge ab Montag ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt fahren. "Die Anzahl der angebotenen Züge wird jedoch je nach Region stark schwanken", hieß es am Freitag.

