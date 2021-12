Straßenlage in Niedersachsen entspannt sich nach Eisglätte Stand: 28.12.2021 07:40 Uhr Nach vielen Unfällen in Niedersachsen durch gefrierenden Regen am Montag, steigen am Dienstag die Temperaturen im Land. Damit schwindet auch die Glatteisgefahr.

Nahe der Elbe und im Wendland kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber zunächst noch Glatteis geben. Ansonsten zieht den Meteorologen zufolge milde Luft übers Land. Im südlichen Emsland ist sogar mit zweistelligen Plusgeraden zu rechnen.

Viele Blechschäden im südlichen Niedersachsen

Anders hatte das am Montag noch ausgesehen: Besonders betroffen von der Glätte waren zum Wochenstart einige Teile der Landkreise Göttingen, Hameln-Pyrmont sowie die Stadt Wolfenbüttel. Dort gab es nach Angaben der Polizei etliche Glätteunfälle mit Blechschäden, aber keine Verletzten. In Seesen rutschte ein Linienbus gegen einen Fachwerkschuppen, Fahrer und Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt. Im Landkreis Hameln-Pyrmont wurde nach mehreren Unfällen am Montagmorgen der Busverkehr für rund vier Stunden eingestellt.

Rutschpartie auf der A2

Auch in der Region Hannover ereigneten sich rund 15 Unfälle. Auf der A2 zwischen Bothfeld und Lahe drehten sich mehrere Fahrzeuge. Es blieb jedoch ebenfalls bei Blechschäden. In Hannover, wo der Stadtpark wegen Glätte geschlossen wurde, stürzten zudem etliche Fahrradfahrer. Schwere Verletzungen wurden allerdings nicht gemeldet.

Hameln: Milchlaster rutscht gegen Laterne

Bereits in der Nacht zu Montag hatte es unter anderem im Landkreis Schaumburg bei Rinteln und Obernkirchen Glätteunfälle gegeben. Hier rutschten zahlreiche Autos von den Straßen. Auch hier wurden aber keine Personenschäden gemeldet. In Hameln prallte ein Milchlaster gegen eine Straßenlaterne. Dabei liefen rund 1.000 Liter Milch aus. In Duingen (Landkreis Hildesheim) war an Weihnachten ein Mann mit seinem Auto auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr gerutscht. Es kam zu einem Unfall mit drei schwer verletzten Personen.

