Stimmung bei Unternehmen in Niedersachsen durchwachsen Stand: 11.04.2024 21:04 Uhr Die Zahl der Unternehmen in Niedersachsen, die ihre wirtschaftliche Lage als schlecht einschätzen, steigt. Nur knapp jeder fünfte Betrieb bewertet sie als gut. Das zeigt die Konjunkturumfrage der Kammern.

Demnach beurteilten 27 Prozent der Firmen ihre Lage als schlecht, Ende vergangenen Jahres hatte der Wert noch bei 25 Prozent gelegen. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN), die der Verband am Donnerstag vorstellte. Gleichzeitig sank die Anzahl der Unternehmen., die sich gut aufgestellt sehen. Nur noch 18 Prozent der Firmen gaben an, dass sie ihre wirtschaftliche Situation als gut einschätzen würden - im Vorquartal lag der Wert noch bei 20 Prozent. "Die Probleme sind klar benannt, die Wirtschaftspolitik muss diese Strukturprobleme angehen", sagte Mirko-Daniel Hoppe, Sprecher Konjunktur und Volkswirtschaft der IHKN am Donnerstag.

Unternehmen warten mit Investitionen

Trotz sinkender Inflation und zum Teil rückläufiger Energiepreise, klagten die Befragten über eine unzuverlässige Wirtschaftspolitik, den Fachkräftemangel und zu viel Bürokratie. Gut jedes dritte Unternehmen habe im vergangenen Jahr Investitionen zurückgestellt, so die IHKN. In die Ergebnisse flossen die Antworten von knapp 1.800 Unternehmen ein.

