Stillstand: Hunderte Autofahrer erleben Eisnacht auf A2 Stand: 09.02.2021 12:41 Uhr Eine eiskalte Nacht auf der Autobahn 2 haben Hunderte Autofahrer in Niedersachsen und NRW erlebt. Liegengebliebene Lkw hatten den Verkehr auf einigen Abschnitten fast komplett zum Stillstand gebracht.

Am Dienstagmorgen verschaffte sich die Polizei mit einem Hubschrauber ein Bild von der Lage. "In Fahrtrichtung Hannover fließt es wieder", sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Aber nur mit dem Blick von oben sei zu erkennen, wo es noch Probleme bei der Auflösung des Staus gebe. Zu Spitzenzeiten habe sich der Verkehr pro Fahrtrichtung auf rund 25 Kilometer gestaut. Betroffen waren laut Polizeisprecher Stefan Bökenkamp bis auf wenige Ausnahmen Lastwagen. Familien mit Kindern habe er in der Nacht nicht gesehen. Zum Teil saßen Menschen mehr als 16 Stunden in ihren Fahrzeugen fest. ADAC, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz, um die Menschen zu versorgen.

Kaum Fortkommen ohne Schneeketten

Die Autobahn war in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden, nachdem Lastwagen am Montagmittag wegen des Schnees stecken geblieben waren. "Es wird aber noch sehr lange dauern, bis sich das Knäuel aufgelöst hat", sagte eine Sprecherin der Leitstelle NRW in der Nacht. Trotz einer Umleitung hatte sich der Stau in den frühen Morgenstunden zunächst kaum verkürzt. Laut der Polizei in Nordrhein-Westfalen ist ein Vorankommen ohne Schneeketten kaum möglich. Die Beamten sagten dem WDR am frühen Morgen, dass die bestehenden Vollsperrungen hoffentlich im Laufe des Dienstag aufgehoben werden können. Auf dem nordrhein-westfälischen Abschnitt der Autobahn gibt es ein Lkw-Fahrverbot, auf niedersächsischer Seite aber nicht. Dadurch seien auch Lkw aus Niedersachsen kommend in den Stau geraten, so ein Polizeisprecher.

Videos 2 Min Schnee, Eiseskälte und 50 Kilometer Stillstand auf der A2 Zwischen Hannover und Bielefeld geht nichts mehr. Viele Hundert Menschen stecken fest, minus 17 Grad kalt soll es werden. (08.02.2021) 2 Min

Weiterer Lkw blockiert A2 bei Rehren

Nach Angaben der für den niedersächsischen A2-Abschnitt zuständigen Autobahnpolizei Garbsen (Region Hannover) betrifft der Stau vor allem den niedersächsischen Bereich hinter dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen). Für zusätzliche Probleme sorgt ein liegen gebliebener Lkw bei Rehren, der die Fahrbahn der A2 blockiert. Am Montag hatten sich bei Bad Oeynhausen mehrere Lkw quergestellt.

A7: Polizei muss Lkw-Fahrer wecken

Auch die Lage auf der A7 ist kritisch. Bei Göttingen löste sich ein stundenlanger Lastwagenstau am Morgen nur allmählich auf. Die Verkehrsmanagementzentrale warnte vor einer Gefahr durch abgestellte Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg. Die Autobahnpolizei musste Fahrer wecken, die sich wegen der langen Wartezeit schlafen gelegt hatten. Auf einem Parkplatz werde eine Versorgungsstation mit heißen Getränken eingerichtet, teilte die Polizei mit.

"Massenhaft" liegen gebliebene Lkw auf A7

Probleme mit Unfällen bei Lastwagen wegen Schneeglätte gab es auf der A7 auch zwischen Hamburg und Hannover. Insgesamt sei die Lage aber ruhiger als am Montag, hieß es im Lagezentrum des Innenministeriums in Hannover. Am Montagabend war die Autobahn zwischen Schneverdingen und Soltau-Ost und zwischen Berkhof und Schwarmstedt gesperrt worden. Am Dreieck Salzgitter war zudem die Überleitung zur A39 wegen Schneeglätte dicht.

Videos 3 Min Schneechaos: Abschleppdienste am Limit Sie sind oft die letzte Rettung für Autofahrer. Sven Winninghoff ist mit einem Pick-up und Allradantrieb im Einsatz. 3 Min

Bahnreisende müssen mit Ausfällen rechnen

Neben dem Straßenverkehr hat der Winter auch den Schienenverkehr teilweise lahmgelegt. Bahnreisende müssen sich auch heute auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. "Wir rechnen leider auch am Dienstag noch mit Einschränkungen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Für den Regionalverkehr meldete die Deutsche Bahn "starke Einschränkungen im Großraum Hannover und Bremen". Außerdem seien viele Fernverbindungen gestrichen.

Ausfälle auch bei anderen Bahnbetreibern

Bei den privaten Bahnbetreibern Metronom, Nordwestbahn, Erixx und Enno sorgt der Wintereinbruch für Behinderungen. Bei der Nordwestbahn soll der Betrieb erst am Nachmittag wieder aufgenommen werden. Der Zugverkehr auf den Metronom-Strecken soll wieder "weitestgehend stabil" laufen, wie das Unternehmen mitteilte. Mit Komplett-Ausfällen rechnet auch heute der Betreiber Erixx auf den Strecken Braunschweig-Uelzen, Bad Harzburg-Hannover und Bad Harzburg-Braunschweig. Alle Anbieter bitten Kunden, sich vor Fahrtantritt zu informieren, ob ihre Fahrt stattfindet. Die Bahn bietet Reisenden an, die für das vergangene Wochenende gebuchten Tickets innerhalb dieser Woche flexibel zu nutzen beziehungsweise kostenfrei zu stornieren. Im Vorfeld gekaufte Fahrkarten bleiben laut einem Sprecher bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, gültig.

Nahverkehr stark beeinträchtigt

In mehreren Städten und Landkreisen in Niedersachsen war der öffentliche Nahverkehr aufgrund der Schneefälle zeitweise eingestellt worden. Am Montag ruhte der ÖPNV in Bad Harzburg, den Städten und Landkreisen Helmstedt und Goslar, sowie den Landkreisen Gifhorn, Wolfenbüttel, Hameln-Pyrmont und Grafschaft Bentheim sowie in der Stadt Salzgitter. In Verden-Ost fahren die Linienbusse nach dem Ferienfahrplan, der Bürgerbus Kirchlinteln hat den Betrieb auch heute eingestellt. Auch der Fährverkehr soll heute wieder in die Gänge kommen. So sollen etwa die Verbindungen Wangerooge-Harlesiel und Baltrum-Nessmersiel wieder bedient werden. Auf der Verbindung Spiekeroog-Neuharlingersiel gelten geänderte Abfahrtszeiten.

Kein Präsenzunterricht, aber Homeschooling

Auch die Schulen sind trotz der ohnehin durch die Corona-Pandemie bestehenden Einschränkungen von dem Wintereinbruch betroffen. In vielen Städten und Landkreisen fällt wie am Montag auch heute der Präsenzunterricht aus. Das Homeschooling ist davon aber nicht betroffen. Folgende Kommunen haben den Präsenzunterricht abgesagt:

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Diepholz

Landkreis Emsland

Landkreis Gifhorn und Stadt Gifhorn

Landkreis Goslar

Landkreis Göttingen und Stadt Göttingen

Landkreis Graftschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont und Stadt Hameln

Heidekreis

Landkreis Helmstedt und Stadt Helmstedt

Landkreis Hildesheim und Stadt Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Landkreis Nienburg/Weser und Stadt Nienburg

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg und Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück und Stadt Osnabrück

Landkreis Peine

Landkreis Schaumburg

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Wolfenbüttel und Stadt Wolfenbüttel

Region Hannover und Stadt Hannover

Stadt Braunschweig

Stadt Salzgitter

Stadt Wolfsburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.02.2021 | 12:00 Uhr