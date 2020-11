Stichtag für Impfzentren: Kommunen müssen Standorte benennen Stand: 30.11.2020 18:14 Uhr Die Pläne für Corona-Impfzentren in Niedersachsen nehmen langsam Gestalt an. Bis Montagabend mussten die Landkreise die möglichen Standorte dem Innenministerium melden.

Nach dem Willen der Landesregierung soll die Infrastruktur in den Landkreisen für die Corona-Impfungen bis zum 15. Dezember bereitstehen. "Die Corona-Impfungen versprechen eine wirklich riesige Herausforderung zu werden, sie versprechen gleichzeitig aber auch einen richtig großen Fortschritt im Kampf gegen das Virus", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hatte Mitte November angekündigt, dass landesweit bis zu 60 Impfzentren entstehen sollen.

Großes Impfzentrum auf Messegelände Hannover

Die Stadt und die Region Hannover kündigten am Montag an, auf dem Messegelände ein gemeinsames Impfzentrum einzurichten. "Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten, technische Anschlüsse, sanitäre Anlagen und Sicherheitsaspekte müssen berücksichtigt werden", sagte Cordula Drautz, Finanz- und Gebäudedezernentin der Region Hannover. Auch die Barrierefreiheit gelte es sicherzustellen. Der Standort biete zudem die Möglichkeit, das Zentrum weiter auszubauen, wenn es nötig sei, so Drautz. Zu berücksichtigen seien zudem die Anforderungen an den Transport und die Lagerung des Impfstoffs: "Wir müssen uns darauf einrichten, dass der Impfstoff in Teillieferungen kommt und Zeitpunkt und Anzahl der Impfdosen kurzfristig mitgeteilt werden. Auf all diese Eventualitäten müssen der Standort und das Personal vorbereitet sein." Auch die Möglichkeit von Zweitimpfungen nach 21 beziehungsweise 28 Tagen müssten gewährleistet werden können. Als Reserve könnten in der Stadt Hannover das Congress Centrum und in der Region das Gelände am Flughafen genutzt werden, teilten Stadt und Region mit.

Braunschweig wählt die Stadthalle

In Niedersachsens zweitgrößter Stadt Braunschweig sollen die Menschen in der Stadthalle gegen Corona geimpft werden. Das Gebäude eigne sich am besten, um unter optimalen Bedingungen mit dem Impfen zu beginnen, erklärte die Stadtverwaltung bei der Vorstellung ihrer Pläne. Sowohl Lage und Flächenangebot als auch Sicherheits- und Hygieneaspekte hätten für die Stadthalle gesprochen. Beim Betrieb soll ein Einbahnstraßen-Prinzip gelten.

Videos 1 Min Weil: "Impfzentren sollen ab 15. Dezember einsatzbereit sein" Spätestens Anfang 2021 sollen die Impfungen gegen das Coronavirus in Niedersachsen starten, sagte der Ministerpräsident. (30.11.2020) 1 Min

Sporthallen und Möbelhäuser werden Impfstandorte

Für den Landkreis Göttingen stehen zwei Standorte fest: Die Sporthallen der Oberschule Herzberg und der Berufsbildenden Schule (BBS) II Göttingen würden dem Land als Standorte vorgeschlagen, so eine Sprecherin des Landkreises. In Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück wird ein leer stehendes Möbelhaus zum Impfzentrum, im Landkreis Diepholz soll das Bassumer Krankenhaus als Standort dienen. Im Landkreis Harburg sollen die Stadthalle Winsen und die Schützenhalle in Buchholz genutzt werden. Der Heidekreis hatte sich bereits vergangene Woche auf die Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel festgelegt; der Landkreis Rotenburg plant mit dem ehemaligen Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven. Die Stadt Oldenburg hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, dass die Impfungen dort in den Weser-Ems-Hallen vorgenommen werden sollen.

Landesregierung informiert am Dienstag zur Corona-Verordnung

Am Dienstag will die Landesregierung auf einer Pressekonferenz zur aktualisierten Corona-Verordnung des Landes Stellung nehmen und über die Lage der Corona-Pandemie berichten. Am Montag hatte der Niedersächsische Landtag über die neuen Regelungen debattiert. Ministerpräsident Weil verteidigte die beschlossene Verordnung. Der Bund hat unterdessen am Montag beschlossen, eine nationale Gesundheitsreserve aufzubauen. Das Corona-Kabinett stimmte entsprechenden Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.11.2020 | 17:00 Uhr