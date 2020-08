Stand: 12.08.2020 12:19 Uhr - NDR Info

Sternschnuppen: Das war die Nacht der Perseiden

Sternschnuppen im Minutentakt und Wünsche bis zum Abwinken: In der Nacht zu Mittwoch sind auch in Niedersachsen zahlreiche Menschen länger aufgeblieben, um Zeugen eines außergewöhnlichen Naturschauspiels zu werden. Die sogenannten Perseiden sorgten zu ihrem jährlichen Höhepunkt für einen wahren Sternschnuppenregen mit bis zu 100 Sichtungen pro Stunde. Wer es verpasst hat, muss sich aber nicht grämen, denn das Phänomen ist in abgeschwächter Form noch bis Ende August zu bestaunen. Außerdem können Sie sich den Sternschnuppenregen aus der Nacht zum 12. August im Video von NDR.de in aller Ruhe anschauen.

Wünsch dir was! 12.08.2020 12:00 Uhr Zahlreiche Sternschnuppen haben in der Nacht zu Mittwoch den Himmel geziert. Der Sternschnuppenregen taucht stets in der ersten Augusthälfte auf.







Beste Sicht in Heide und Harz

Besonders gut lassen sich die Sternschnuppen in ländlichen Regionen beobachten, in denen es wenig Lichtquellen gibt. Auch das Erklimmen von Bergen bietet Vorteile: Je höher sich Beobachter positionieren, desto größer ist der Himmelsausschnitt. In Niedersachsen eignen sich daher sehr gut die Heide und der Harz.

Ursprung im Schweif eines Kometen

Unter Perseiden versteht man einen Sternschnuppenregen, bei dem Staubkörner in der Atmosphäre verglühen. Der Name stammt vom Sternbild Perseus: Am Himmel sieht es so aus, als würden die Sternschnuppen diesem Sternbild entspringen. Ihren Ursprung haben sie allerdings im Schweif eines Kometen mit dem Namen 109P/Swift-Tuttle. Auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne kreuzt die Erde ihn jedes Jahr um den 12. August.

Glühende Staubteilchen leuchten als Sternschnuppe

Die Staubteilchen des Kometenschweifs leuchten als helle Sternschnuppen, wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten. Der Luftwiderstand bremst ihre Geschwindigkeit stark ab, dabei entsteht Wärme, die die Teilchen bis zum Glühen erhitzt. Im Volksmund werden die Perseiden auch "Tränen des Laurentius" genannt. Und wer eine Sternschnuppe sieht, so sagt man, darf sich etwas wünschen.

