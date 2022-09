Stephan Weil: Unsere Gedanken sind in Großbritannien Stand: 09.09.2022 08:09 Uhr Nach dem Tod der Queen Elizabeth II. hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der königlichen Familie und dem britischen Volk sein Beileid ausgesprochen.

"Sie war eine beeindruckende Frau und sie wird fehlen", sagte Weil am Donnerstagabend. Das Land Niedersachsen und Großbritannien seien seit langer Zeit eng freundschaftlich verbunden. "Gerade deshalb sind unsere Gedanken heute Abend bei den Menschen in UK." Die Queen sei eine historische Persönlichkeit gewesen, habe aber auch besonders große Zuneigung und Sympathie bei den Menschen in Niedersachsen genossen. "Bei ihrem letzten Besuch im Jahr 2015 haben ihr viele Tausend Menschen auf ihrem Weg von Celle nach Bergen-Belsen am Straßenrand zugejubelt und ihre Verbundenheit zum Ausdruck gebracht", sagte Weil. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.

Queen hatte Wurzeln in Hannover

Elizabeth II. war eine direkte Nachfahrin von Georg I., der 1714 als Kurfürst von Hannover auch den Königsthron in London bestieg. 123 Jahre hielt die enge Verbindung zwischen dem Welfenhaus und Großbritannien. Sie endete erst 1837 mit Queen Victoria und dem Tod von Wilhelm IV. Denn die Erbfolgeregeln in Hannover sahen eine weibliche Thronfolge nicht vor. Auf der Insel erbte Wilhelms Nichte Victoria die Krone, da keiner ihrer drei Onkel männliche Nachfahren vorweisen konnte. Bis 1837 stellten die Hannoveraner insgesamt fünf britische Regenten: nachfolgend auf Georg I. die Könige Georg II., Georg III., Georg IV. und Wilhelm IV. In dieser Zeit gab es eine staatsrechtliche Trennung vom britischen Königreich und dem Kurfürstentum Hannover. Sie waren nur in der Person des Monarchen verbunden.

Ernst August ist Nachfolger von König Georg III.

Die Welfen sind eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas. Sie führen als vollständigen Titel "Prinz von Hannover, von Großbritannien und Irland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg". Ernst August, das Oberhaupt des Welfenhauses seit 1987, ist ein Nachfahre des britischen Königs Georg III. Victoria ging 1840 eine Heirat mit dem 1819 in Coburg geborenen Albert ein. Der Familienname des Königshauses hieß nun "Saxe-Coburg and Gotha", was zu Problemen im Ersten Weltkrieg führte. Georg V., der Großvater von Elizabeth II. änderte allerdings während des Ersten Weltkrieges den Familiennamen der Royals in "Windsor".

