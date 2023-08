Stellwerke unbesetzt: Zugausfälle auf Strecke Hannover-Soltau Stand: 11.08.2023 16:13 Uhr Im Zugverkehr zwischen Hannover und Soltau (Landkreis Heidekreis) müssen Bahnkunden Freitag und am Wochenende mit Einschränkungen rechnen. Zwei Stellwerke sind außer Betrieb.

Ursache soll Personalmangel aufgrund vieler erkrankter Mitarbeiter bei der DB Netz sein. Am Freitagnachmittag ist das Stellwerk in Soltau betroffen, wie das Bahnunternehmen Start Niedersachsen Mitte auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Bis etwa 18 Uhr fahren die Züge von Hannover nur bis Dorfmark. Alle Bahnen zwischen Dorfmark und Buchholz in der Nordheide fallen in dem Zeitraum aus. Von Dorfmark nach Soltau kommen Fahrgäste höchstens mit dem Bus. Ein entsprechender Ersatzverkehr sei eingerichtet. "Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass der Busverkehr begrenzte Kapazitäten und längere Fahrzeiten im Vergleich zum Zug hat", hieß es.

Auch Stellwerk in Visselhövede bleibt unbesetzt

Am Wochenende sollen die Züge von Hannover nach Soltau wieder fahren. Auf der Strecke von Soltau nach Bremen hingegen fallen Bahnen am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr laut einer Bahnsprecherin weiterhin aus. Denn an diesen Tagen bleibt das Stellwerk in Visselhövede (Landkreis Rotenburg/Wümme) unbesetzt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Verden und Soltau eingerichtet.

Die Bahn geht aufgrund der Störung von "massive Beeinträchtigungen" für den Streckenverlauf der Linien RB 37 (Uelzen - Soltau - Bremen) sowie RB38 (Dorfmark - Buchholz in der Nordheide) aus.

