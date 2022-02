Steigende Energiepreise machen Geringverdienern zu schaffen Stand: 05.02.2022 10:35 Uhr Die Energiepreise sind auch in Niedersachsen auf ein Rekordhoch geklettert. Diese Entwicklung mache vielen Menschen am Existenzminimum zu schaffen, stellt der Caritas-Verband fest.

Die Fallzahlen in den Sozialberatungsstellen seien zuletzt angestiegen. Die hauptsächlichen Themen: Energie- und Wohnkosten - insbesondere dann, wenn die Jahresabrechnungen für Strom in den Briefkästen lägen, heißt es. "Vor allem Alleinerziehende und Hartz-IV-Empfänger sind betroffen", sagt Svenja Koch, Sprecherin des Caritas-Verbands in der Diözese Hildesheim. Dazu kommen gestiegene Spritpreise. Aus einer Umfrage des Deutschen Caritas-Verbandes im Dezember unter 278 Beraterinnen und Beratern ging den Angaben zufolge hervor, dass 77 Prozent der Menschen, die eine Beratungsstelle aufsuchen, Energieschulden haben.

Caritas: Situation dürfte sich weiter verschärfen

Hinzu kommt laut Koch eine Dunkelziffer, weil nicht alle Bedürftigen eine Beratungsstelle aufsuchten beziehungsweise viele Familien mit geringem Einkommen keine Wohngeldanträge stellten. Nur dann würde man von dem geplanten Einmalzuschuss für Geringverdienende profitieren, den die Bundesregierung plant. Koch sagt, die Situation dürfte sich noch verschärfen, da viele Billiganbieter die Verträge gekündigt hätten und die Kundinnen und Kunden dadurch in die teurere Grundversorgung rutschten. Ein grundsätzliches Problem sei, dass die Nebenkosten vom Jobcenter übernommen werden, Stromkosten allerdings nicht.

Landesarmutskonferenz kritisiert "Missverhältnis"

Neben den Energiepreisen sind in den vergangenen Monaten auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten stark gestiegen. Die Inflationsrate lag im Januar in Niedersachsen um 4,7 Prozent über dem Niveau von Januar 2021, rechnet Klaus-Dieter Gleitze vor, Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz in Niedersachsen. "Der Anstieg der Hartz-IV-Regelsätze und der Grundsicherung betrug ab 1. Januar 2022 gerade 0,7 Prozent. Dass hier ein eklatant ungerechtes Missverhältnis vorliegt, dürfte selbst der knausrigste Finanzminister einsehen", so Gleitze. Arme benötigten eine sofortige Einmalhilfe und strukturelle Verbesserungen ihrer Situation, die sich in der Corona-Krise ständig verschlechtere, betont er.

