Steigende Energiepreise: Kabinett beschließt Initiative Stand: 15.02.2022 15:28 Uhr Mit Blick auf steigende Energiekosten und -abgaben hat die Regierungskoalition in einer Kabinettssitzung eine Bundesratsinitiative zur Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen beschlossen.

Ziel des Vorstoßes aus Niedersachsen sei es, die Energiepreise zunächst zügig zu stabilisieren und perspektivisch zu senken, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Landesregierung. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte am Wochenende bereits Eckpunkte des Maßnahmenkatalogs vorgestellt. Konkret stellt das Land Niedersachsen in seiner Bundesratsinitiative folgende Forderungen:

• Schnellstmögliche Abschaffung der EEG-Umlage, spätestens zum 1. Juli 2022

• Sofortige Erhöhung der Entfernungspauschale auf 38 Cent pro Kilometer

• Senkung der Stromsteuersätze auf das von der EU festgelegte Mindestmaß

• Dauerhafte Anpassung von Wohngeld und BaföG an die Heizkostensteigerungen

• Überprüfung aller Kostenbestandteile des Strompreises mit dem Ziel eines Industriestrompreises von etwa vier Cent

• Evaluierung des Energiewirtschaftsrechtes mit dem Ziel, die Verbraucherinnen und Verbraucher vor den Folgen wirtschaftlich nicht nachhaltiger Angebote oder rechtswidriger Kündigungen von sogenannten Billigstromanbietern zu schützen

• Prüfung, ob die Mehrwertsteuer auf Energie, insbesondere auf Strom, Erdgas, Erdwärme, Fernwärme und Kraftstoffe, vorübergehend für die Jahre 2022 und 2023 auf sieben Prozent abgesenkt werden kann

• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Werbungskostenpauschale mit dem Ziel der Berücksichtigung steigender Energiepreise

• Eine nationale Importstrategie für klimaneutrale Energieträger sowie für Energieträger, die für den Übergang in eine klimaneutrale Gesellschaft erforderlich sind, mit dem Ziel der Diversifizierung der Bezugsquellen

• Zügiger Ausbau und Finanzierung des Gasnetzes und der Importinfrastruktur, insbesondere für eine nationale Versorgung mit Wasserstoff und dessen Derivaten als Bundesaufgabe

• Ausweitung der nationalen strategischen Energiereserven

Die Bundesratsinitiative könnte nach Auskunft der Staatskanzlei bereits in der Bundesratssitzung am 11. März beraten werden.

VIDEO: Steigende Energiepreise: Hitzige Debatte im Landtag (3 Min)

"Energie nicht primär eine staatliche Einnahmequelle"

"Wirtschaft und Verbraucher ächzen unter den Auswirkungen der anhaltenden Inflation, maßgeblich getrieben durch explodierende Energiekosten", sagte Althusmann. Für die Unternehmen würden die hohen Energiepreise zunehmend zu einem Wettbewerbsnachteil. "Energie darf nicht primär als staatliche Einnahmequelle verstanden werden, sondern muss für private Haushalte und Wirtschaft gleichermaßen bezahlbar sein."

Deutschland unabhängiger machen von einzelnen Lieferanten

Energieminister Olaf Lies (SPD) sagte, eine warme Wohnung müsse eine Selbstverständlichkeit sein. "Wir brauchen längerfristige Maßnahmen, die uns dauerhaft unabhängiger machen von Preisschwankungen." Deutschland müsse auch unabhängiger werden von einzelnen Energielieferanten.

Weitere Informationen Steigende Energiepreise: Niedersachsen will Entlastung Wirtschaftsminister Althusmann fordert Maßnahmen: EEG-Umlage abschaffen, Stromsteuern senken, Pendlerpauschale erhöhen. (13.02.22) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.02.2022 | 13:00 Uhr