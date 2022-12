Staus vor Weihnachten: Auf Autobahnen im Norden wird es voll Stand: 22.12.2022 16:33 Uhr Kurz vor dem Weihnachtsfest starten Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg in die Ferien. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Kinder bereits frei. Der ADAC rechnet mit viel Reiseverkehr.

Besonders nachmittags werden die Straßen an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, weil Reise- und Berufsverkehr zusammenkommen - so erwarten es die Experten des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC). Bereits heute, aber vor allem am Freitag werde es Staus und Behinderungen geben. Eng werde es vor allem dort, wo gebaut werde, sagte eine ADAC-Sprecherin am Donnerstag.

VIDEO: Krankenstand bei der DB: Droht Bahnchaos zu Weihnachten? (15.12.2022) (2 Min)

Am 26. Dezember werden Straßen voller

Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der ADAC auf den Fernstraßen mit einer ruhigen Situation - obwohl schon einige Winterurlauberinnen und -urlauber in die Skigebiete aufbrächen. Ganz anders stelle sich die Situation am zweiten Weihnachtsfeiertag dar, an dem viele Weihnachtsurlauber und -urlauberinnen von Verwandten- und Familienbesuchen heimkehren. Das Verkehrsaufkommen werde allerdings auch hier nicht so stark wie zu Beginn des Weihnachtswochenendes sein.

Die wichtigsten Staustrecken im Norden

Auf diesen Autobahnen droht in den Weihnachtsferien Stau:



A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A9 München - Nürnberg - Berlin

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Berlin

Baustellen-Situation entspannter als im Sommer

In puncto Autobahnbaustellen sei die Situation zum Jahresende etwas entspannter als im Sommer, so der Automobilclub. Die Autobahn 7 zwischen Hannover und Hamburg sei wieder frei, dort gebe es keine Baustellen mehr. Allerdings gebe es vor allem auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen und der A7 südlich von Hannover weiterhin viele Engpässe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.12.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr