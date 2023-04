Nach Corona ist die Reiselust zurück: Ostern gibt es Stau Stand: 04.04.2023 16:25 Uhr Freie Straßen auch in Ferienzeiten - damit ist es nach der Corona-Pandemie vorbei. Rund um Ostern werden die Autobahnen in Niedersachsen laut der Stauprognose des ADAC voraussichtlich wieder voll.

Im Vergleich zu den Corona-Jahren dürfte der Reiseverkehr um die Feiertage wieder deutlich zunehmen, so die Erwartung des Automobilclubs ADAC. Allerdings rechnen die Experten nicht mit dem Niveau von 2019: Wegen stark gestiegener Preise und der wirtschaftlichen Lage insgesamt sparten viele Menschen am Urlaub, heißt es. Verwandtenbesuche und Kurztrips lassen sich die meisten dann aber wohl doch nicht nehmen, so die Einschätzung - und daher wird es an den am stärksten frequentierten Tagen wohl dichtes Gedränge geben.

Stau am Gründonnerstag: Alle gleichzeitig unterwegs

Der beliebteste Reisetag in der Osterwoche ist laut ADAC der Gründonnerstag. Am Nachmittag seien dann erfahrungsgemäß die meisten Reisenden auf den Autobahnen unterwegs - und zusätzlich Pendlerinnen und Pendler auf dem Weg nach Hause. 2019 zählte der Gründonnerstag nach Angaben des ADAC zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. In und um Niedersachsen rechnen die Verkehrsexperten insbesondere auf der A7 von Hannover nach Hamburg mit Stau, ebenso auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Der große Rückreisetag werde dann aller Voraussicht nach der Ostermontag sein.

A1 und A7: Baustellen, Baustellen, Baustellen

Erschwerend kommen wie immer Baustellen hinzu. Erwartbar voll wird es laut ADAC vor allem auf der A1 wegen einer Langzeitbaustelle zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche, außerdem auf der A7 in den Baustellenbereichen bei Hildesheim und Northeim sowie zwischen Hamburg und Hannover. Der Reise-Tipp des ADAC für flexible Urlauber: Am Ostersonntag werde es die wenigsten Staus geben.

