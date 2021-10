Staugefahr am Wochenende: Vielerorts enden die Herbstferien Stand: 22.10.2021 10:32 Uhr Am Wochenende könnte es auf den Autobahnen im Norden wieder voll werden. In fünf Bundesländern enden die Herbstferien.

Zwar sind die meisten Norddeutschen schon zurück aus den Ferien und Niedersachsen sowie Bremen haben noch ein paar Tage. An diesem Wochenende kehren aber Reisende aus Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nach Hause zurück. Der ADAC rechnet nicht mit einer so großen Reisewelle wie im Sommer, erwartet aber dennoch stellenweise volle Autobahnen. Auf das höchste Verkehrsaufkommen müssen sich Reisende laut ADAC am Freitagnachmittag, am Sonnabendvormittag und am späten Sonntagnachmittag einstellen.

Schwerpunkt: Zu- und Abfahrt Nordsee und Ostsee

Die Stauschwerpunkte im Norden sind nach Einschätzung der Verkehrsexperten in folgenden Bereichen zu erwarten:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A2 Dortmund - Hannover

A7 Hamburg - Flensburg

A24 Hamburg - Berlin

Videos 1 Min Rettungsgasse: So wird's gemacht! Wir zeigen, wie die Rettungsgasse auf einer vierspurigen Autobahn richtig funktioniert. 1 Min

Baustellen erschweren den Verkehrsfluss

Besonders eng dürfte es dort werden, wo die Fahrt durch Baustellen eingeschränkt wird. Das ist unter anderem auf der A7 bei Hannover und bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) der Fall, außerdem auf der A30 zwischen Gesmold und Osnabrück-Süd. Die A1 ist zwischen Ratekau und Sereetz (Kreis Ostholstein) in beiden Richtungen zwischen 19 und 5 Uhr gesperrt.

