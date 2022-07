Stau-Wochenende geht weiter: Autobahnen wieder voll Stand: 31.07.2022 13:34 Uhr Es ist Sonntag, doch das ist auf Norddeutschlands Autobahnen kein Ruhetag. Die Reisewelle rollt weiter. Momentan sind in allen Bundesländern Ferien.

Nach langen Staus am Sonnabend geht es auch heute nur langsam oder auch gar nicht voran. Geduld braucht, wer auf der A1 von Fehmarn Richtung Lübeck unterwegs ist: Seit dem Vormittag gibt es einen langen Stau zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf. Zwischen Hittfeld und dem Dreieck Norderelbe stockt der Verkehr auf 15 Kilometern, zudem gibt es stockenden Verkehr auf der A1 Richtung Osnabrück zwischen Lohne/Dinklage und Neuenkirchen/Vörden. Auf der A2 Richtung Hannover erschwert eine Baustelle das Vorankommen. Die Folge: 7 Kilometer Stau zwischen Bad Nenndorf und Garbsen. 6 Kilometer sind es nach einem Unfall auf der A20, Rostock Richtung Lübeck, zwischen Kröpelin und Neukloster.

Natürlich füllt es sich auch erneut auf der A7 - und wieder ist es eng im Bereich Heidekreis. Der Verkehr stockt in Richtung Norden zwischen dem Dreieck Walsrode und Dorfmark. Auf der A27 bei Walsrode ist es ebenfalls voll: Dort gibt es mehrere Kilometer Stau zwischen Verden-Ost und Walsrode-West. 5 Kilometer Stau haben sich auf der A31 Richtung Leer vor dem Emstunnel gebildet.

Es stockt rund um Hamburg - Elbtunnel gesperrt

Auf der A1 stockt der Verkehr auf langen Strecken in und um Hamburg, und zwar in beiden Richtungen. Auf der A7 in Richtung Süden geht es in Hamburg ebenfalls stellenweise nur stockend voran. Denn was den Reiseverkehr an diesem Wochenende zusätzlich belastet: Seit Freitagabend ist der Elbtunnel in Richtung Norden gesperrt. Die Sperrung der A7 zwischen Heimfeld und Stellingen und der Anschlussstelle Volkspark soll bis Montag, 5 Uhr, dauern. Damit ist nach der Südroute am vergangenen Wochenende nun die Strecke Richtung Norden inklusive Elbtunnel betroffen.

Ausweichrouten ebenfalls voll

Um die Sperrung zu umfahren, können Autofahrende am Horster Dreieck auf die A1, dann auf die A21 und über die Bundesstraße bei Neumünster Süd wieder auf die Autobahn ausweichen. Auch der Großraum Hamburg ist eine Möglichkeit, dort müssen Autofahrende aber mit viel Verkehr rechnen. Die Ausweichroute führt über die Elbbrücken, B73, B75 und anschließend über die B4 bis zur Auffahrt Stellingen zurück auf die A7. Zusätzlich zur Autobahnsperrung ist auch die Elbbrücke in Geesthacht weiterhin gesperrt.

Wartezeit an der Fähre Glückstadt - Wischhafen

Wie schon gestern ist auch heute an der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen sehr viel Geduld gefragt: Die Wartezeit für die Fahrt nach Glückstadt beträgt momentan drei Stunden. In Richtung Wischhafen müssen Passagiere eine Stunde warten.

