Start in die Herbstferien: Wieder lange Schlangen am HAJ Stand: 16.10.2021 12:15 Uhr Mittlerweile ein altbekanntes Bild am Flughafen Hannover: Dort haben sich heute Morgen erneut teils lange Schlangen gebildet.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte aber, die Abfertigung sei "wesentlich entspannter als in den vergangenen Wochen". Flughafen und Bundespolizei hatten zuvor mitgeteilt, dass sich Fluggäste auf Wartezeiten einstellen müssen. Bereits in den vergangenen Wochen war es zu Schlangen gekommen. Hauptgrund waren nach Angaben der Bundespolizei Personalengpässe bei der beauftragten Sicherheitsfirma. Diese setzte heute laut Bundespolizei deutlich mehr Personal ein. Reisende in den Terminals berichteten dennoch zum Teil von mehreren Stunden Wartezeit - viele hatten sich aber darauf eingestellt und waren früher angereist. Der Flughafen erwartete heute rund 15.000 Reisende.

Auch Straßen sind voll

Während die Schulferien in Niedersachsen und Bremen an diesem Wochenende beginnen, enden sie in Hamburg und Schleswig-Holstein. Entsprechend groß werde der Andrang auf den Fernstraßen sein, hieß es vom ADAC. Mit Behinderungen ist besonders auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke A7 zu rechnen - vor allem zwischen Hannover und Südniedersachsen, wo viele Baustellen sind. Voll wird es auch rund um die Ballungsräume Hannover, Hamburg und Bremen sowie an den Baustellen auf der A1 bei Osnabrück, Bramsche und Stuhr. Auch auf der A28 bei Leer und der A 29 zwischen Sande und Rastede könnte es eng werden

Viele Unfälle am Freitag

Bereits gestern kamen die Autos vor allem rund um Hannover und Hamburg nur zäh voran. Auf 15 Kilometern stockte der Verkehr zeitweise auf der A1 Richtung Lübeck zwischen dem Maschener Kreuz und Öjendorf. 12 Kilometer waren es auf der A2 Richtung Hannover zwischen Bad Nenndorf und dem Dreieck Hannover-West. Die A7 wurde bei Soltau zu einem Nadelöhr. Auch auf kleineren Autobahnen wie der A37 bei Hannover ging zeitweise nichts mehr. Dazu kam es nach Auskunft der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) zu ungewöhnlich vielen Unfällen - die meisten verliefen glimpflich. "Der dichte Verkehr, dazu die wechselhafte Wetterlage mit vielen Schauern, das hat zu einer Häufung von Kollisionen geführt", sagte ein VMZ-Sprecher.

90 Prozent Auslastung an der Küste

Der Aufschwung im Tourismus in Niedersachsen hält an. Urlaubsorte an der Küste, die zum Tourismusverband Die Nordsee zählen, verzeichneten durchweg eine positive Buchungslage, teilte Sonja Janßen von der Marketinggesellschaft mit: "Im Zeitraum der niedersächsischen Herbstferien sprechen wir von einer Auslastungsquote von 90 Prozent." Auf Norderney sei die Nachfrage nach freien Betten bis tief in den November hoch, sagte Wolfgang Lübben vom Staatsbad. Auch auf Wangerooge sind fast alle Unterkünfte ausgebucht, wie die Kurverwaltung mitteilte.

Trend zum Wanderurlaub in der Lüneburger Heide

Die Lüneburger Heide ist fast ausgebucht. "Von 1.500 Betrieben haben noch 60 bis 70 letzte freie Betten", sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Der Trend zum Wanderurlaub halte an, besonders gefragt seien wegen der sich verfärbenden Wälder im Herbst die Harburger Berge bei Hamburg und der Lüßwald in der Südheide Richtung Celle.

Im Harz ist beim Urlauber Flexibilität gefragt

Auch im Harz sind die Buchungszahlen gut, wie eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes bestätigte. Der positive Trend sei im Harz flächendeckend festzustellen. Für Kurzentschlossene gebe es aber noch genügend Unterkünfte. Bei der Art der Unterkunft und dem Zielort sollten Urlauberinnen und Urlauber allerdings flexibel sein.

