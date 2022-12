Start erst 2028: MHH-Neubau verzögert sich um mehrere Jahre Stand: 12.12.2022 10:15 Uhr Der Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wird erst Jahre später fertig sein als ursprünglich geplant. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) am Montag.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) hat nach Informationen der HAZ mitgeteilt, dass frühestens in sechs Jahren mit dem Bau der neuen MHH gerechnet werden kann. Der erste Bauabschnitt könne erst in den Jahren 2033 oder 2034 fertiggestellt werden, berichtete Mohrs gegenüber der HAZ. Er sei nach seinem Amtsantritt "vom zeitlichen Horizont überrascht" gewesen, sagte er weiter.

VIDEO: RSV: Infektionen mit RS-Virus füllen Kinderkrankenhäuser (7 Min)

Thümler hatte Inbetriebnahme für 2030 angekündigt

Als Gründe nennt er die langwierige Planung und eine komplizierte Struktur bei den zuständigen Baugesellschaften. Der vorherige Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte im März dieses Jahres die Inbetriebnahme der neuen MHH-Klinik für das Jahr 2030 angekündigt. Das derzeitige Klinikgebäude ist marode und stark sanierungsbedürftig. Anfangs sei bei der Planung viel Zeit verloren gegangen, da nicht klar war, ob eine Sanierung oder doch ein Neubau sinnvoller ist.

Auch Neuaufbau der Struktur geplant

Wie die HAZ berichtet, will die Landesregierung auch die Planungsstruktur für den Bau der MHH und der Uniklinik Göttingen verändern. Da diese Struktur nicht stimme, seien die Planungen langsamer vorangekommen, sagte Mohrs der HAZ. Die Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen (DBHN) verantwortet momentan die Bauprojekte an den beiden Unikliniken. Für den Bau in Hannover ist die Baugesellschaft Hochschulmedizin Bau- und Gebäudemanagement Hannover (HBG) verantwortlich. Inwiefern sich an diesen Zuständigkeiten etwas ändert, ließ der Minister offen. Er verwies gegenüber der HAZ allerdings auf Hessen und die dortige schlankere Struktur beim Bau und bei der Sanierung von Hochschulgebäuden.

Höhe der Baukosten bislang unklar

Die Verzögerungen machen nun zusätzliche Investitionen innerhalb der bisherigen MHH notwendig, sagte Mohrs, ohne jedoch der HAZ konkrete Summen zu nennen. Es handele sich jedoch nicht um kleine Beträge, so der Minister. Es sei unklar, wie hoch die Baukosten werden. Fakt sei jedoch, dass die neue MHH deutlich teurer als die eine Milliarde Euro werde, die das Land Niedersachsen mit einem Sondervermögen zur Verfügung gestellt hatte. Die eine Milliarde Euro reiche lediglich für den ersten Bauabschnitt, zwei weitere Bauabschnitte sollen anschließend noch folgen. Im September hatte das Land die Baukosten auf 3,2 Milliarden Euro beziffert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.12.2022 | 13:30 Uhr