Start der Sommerferien in NRW: Drohen auf den Straßen im Norden Staus? Stand: 21.06.2023 10:09 Uhr In Nordrhein-Westfalen beginnen heute die Sommerferien. Das könnte auch im Norden für vollere Straßen sorgen. Ein mögliches Nadelöhr ist die A1 nördlich von Osnabrück.

Davon geht die Autobahn GmbH Niederlassung Westfalen aufgrund der dortigen Baustelle aus. Zwischen Bramsche (Landkreis Osnabrück) und Lohne/Dinklage (Landkreis Vechta) wird die Autobahn auf rund 30 Kilometer Länge auf sechs Fahrstreifen ausgebaut. Infolgedessen fließt der Verkehr in dem Bereich auf jeweils zwei verengten Fahrstreifen je Richtung.

VIDEO: Stau, Stress und schnelle Hilfe (28.07.2022) (29 Min)

Große Reisewelle am Freitagnachmittag erwartet

Ein Sprecher des ADAC Nordrhein rechnet bereits ab Mittwochnachmittag - nach der Zeugnisausgabe in den Schulen im bevölkerungsreichsten Bundesland - mit einem höheren Verkehrsaufkommen. "Die erste richtige Reisewelle" erwartet der Sprecher dann am Freitagnachmittag zwischen 14 und 19 Uhr. Das Problem an beiden Nachmittagen sei, dass sowohl der Berufsverkehr als auch der Reiseverkehr rollen würden.

2022 hatte NRW-Ferienstart kaum Stau-Folgen im Norden

Zum Wochenende rechnet der ADAC insgesamt mit einer kräftigen Zunahme des Sommerreiseverkehrs. Ein Stau-Chaos werde aber nicht erwartet, hieß es. Allerdings sei die Prognose auch aufgrund des Ferienbeginns am Donnerstag schwieriger. Im vergangenen Jahr waren größere Staus zum NRW-Sommerferienstartausgeblieben. Laut ADAC-Beobachtungen hatte sich der Verkehr über die Sommerferien verteilt.

ADAC: Hier kann es zu Staus im Norden kommen

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Bremen - Lübeck

A 2 Dortmund - Hannover

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover

A 24 Berlin - Hamburg

A 31 Bottrop - Emden

