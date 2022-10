Start der Herbstferien: Volle Straßen und Staus erwartet Stand: 14.10.2022 10:20 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich zum Beginn der Herbstferien am heutigen Freitag auf Staus und volle Straßen einstellen. Probleme könnte es unter anderem auf der A1 und der A2 geben.

Ein Nadelöhr sei unter anderem der Abschnitt zwischen Braunschweig und Peine-Ost auf der A2, heißt es vom ADAC. Dort wird auf rund drei Kilometern die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover erneuert. Aus diesem Grund ist die Fahrbahn in beiden Richtungen auf zwei Fahrstreifen verengt. Zu Wartezeiten könnte es zudem auch aufgrund einer Baustelle auch auf der A7 bei Soltau kommen.

Ferienverkehr auch auf der A1 und an Nord- und Ostsee

Aber auch auf dem A2-Abschnitt Dortmund-Hannover herrscht laut ADAC ab heute Nachmittag große Staugefahr. Ein Grund ist das Ferienende in Nordrhein-Westfalen, gleichzeitig schließen im Norden der Niederlande die Schulen für eine Woche. Viel Verkehr wird auch auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg prognostiziert - sowie auf allen Fernstraßen zu und von Nord- und Ostsee: Schließlich starten neben Niedersachsen und Bremen auch Thüringen, Sachsen und Rheinland-Pfalz in die Herbstferien. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist auch noch eine Woche schulfrei - während die Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern schon wieder die Rückreise antreten, weil dort am Montag die Schule wieder losgeht.

An der "Weddeler Schleife" wird weitergebaut

Auch Bahnreisende brauchen ab Freitag mancherorts Geduld. So wird beispielsweise die "Weddeler Schleife" zwischen Wolfsburg und Braunschweig erneut bis Mitte Dezember gesperrt. Grund ist der zweigleisige Ausbau der Bahnstecke. Im Fernverkehr werden die Züge umgeleitet, im Nah- und Regionalverkehr werden Busse eingesetzt.

Auf diesen Strecken erwartet der ADAC besonders viel Verkehr

Großräume Hamburg und München

Fernstraßen zur und von Nord- und Ostsee

A1 Bremen – Hamburg

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

A3 Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln – Oberhausen

A4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Nürnberg – Heilbronn

A7 Hannover - Hamburg zwischen Soltau-Ost und Evendorf

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte und Hamburg – Flensburg

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A31 Emden – Meppen – Oberhausen

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

